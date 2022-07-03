"Мифологии": экс-DAFT PUNK для оркестра

В "Мифологиях", своём последнем творении, представленном в Национальной опере Бордо, хореограф Анжелен Прельжокаж неожиданно выбрал музыку композитора Тома Бангальтера - это его первое произведение для симфонического оркестра. В 1993 году Бангальтер сформировал звёздный электронный дуэт Duft Punk с Ги-Манюэлем де Омем-Кристо. Теперь он возвращается на сцену с оркестровой работой без электроники.

Проект стал вызовом и для музыкантов, исполнивших музыку Бангальтера, то с неожиданными нервными разрывами, то лиричную, зачастую с кинематографическими акцентами.

"Мы находим много влияния музыки барокко. Тома увлечен Бахом, Вивальди, чистотой письма, чистотой стиля", - рассказывает дирижёр Ромен Дюма.

"Работать с Тома Бангалтером — это также отличный опыт, - говорит Анжелен Прельжокаж, - поэтому я хотел воспользоваться этим, не упускать такой возможности".

В своих "Мифологиях" Прельжокаж исследует мифы, дошедшие до нас со времен античности, приводит их в резонанс с нынешним миром в последовательности картин, используя холодные или мерцающие тона.

Спектакль будет идти в Опере Бордо до 10 июля, а с начала сентября отправится в турне. В программе - 37 концертов.