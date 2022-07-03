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Франция

"Мифологии": экс-DAFT PUNK для оркестра

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 Кнарик Хачатрян
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"Мифологии" Анжелена Прельжокажа на сцене Оперы Бордо.
"Мифологии" Анжелена Прельжокажа на сцене Оперы Бордо.   -   Авторское право  Matt Sayles/Matt Sayles/Invision/AP

В "Мифологиях", своём последнем творении, представленном в Национальной опере Бордо, хореограф Анжелен Прельжокаж неожиданно выбрал музыку композитора Тома Бангальтера - это его первое произведение для симфонического оркестра. В 1993 году Бангальтер сформировал звёздный электронный дуэт Duft Punk с Ги-Манюэлем де Омем-Кристо. Теперь он возвращается на сцену с оркестровой работой без электроники.

Проект стал вызовом и для музыкантов, исполнивших музыку Бангальтера, то с неожиданными нервными разрывами, то лиричную, зачастую с кинематографическими акцентами.

"Мы находим много влияния музыки барокко. Тома увлечен Бахом, Вивальди, чистотой письма, чистотой стиля", - рассказывает дирижёр Ромен Дюма.

"Работать с Тома Бангалтером — это также отличный опыт,  - говорит Анжелен Прельжокаж, - поэтому я хотел воспользоваться этим, не упускать такой возможности".

В своих "Мифологиях" Прельжокаж исследует мифы, дошедшие до нас со времен античности, приводит их в резонанс с нынешним миром в последовательности картин, используя холодные или мерцающие тона.

Спектакль будет идти в Опере Бордо до  10 июля, а с начала сентября отправится в турне. В программе - 37 концертов.