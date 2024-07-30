Актриса сцены "Праздник" на открытии Олимпиады защищается от травли

"Всю жизнь я отказываюсь быть жертвой, я не стану молчать". актриса Барбара Буч стала объектом кибербуллинга после церемонии открытия Олимпиадыв Париже.

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Французский диджей, икона ЛГБТК+ и активистка феминистского движения, Барбара Буч, принявшая участие в церемонии открытия Олимпиады, подает жалобу на травлю в интернете. Об этом сообщила ее адвокат Одри Мселлати. "После церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже Барбара Буч стала объектом неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы... Сегодня она подает жалобу на действия, совершенные как гражданами страны, так и иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем", - говорится в заявлении адвоката.

Мселлати уточнила, что ее клиентке угрожают "смертью, пытками и изнасилованием", а также посылают ей "многочисленные антисемитские, гомофобные, сексистские оскорбления".

Праздник не для всех?

Буч приняла участие в сцене "Праздник", в которой некоторые усмотрели отсылку к работе Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" (правда, многие "считали" номер как аллюзию на картину Яна ван Бейлерта "Пир богов" изображающей греческих богов - прим). Это вызвало волну критики как во Франции, так и за рубежом.

Так, Конференция католических епископов Франции раскритиковала организаторов церемонии за "сцены насмешек и издевательств над христианством". Это мнение поддержали в Конференции католических епископов Германии, а также консервативные и ультраправые политики Франции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шоу в Париже "дном Сены".

"Если люди обиделись, мы сожалеем"

Буч, пропагандирующая "любовь и инклюзивность", подчеркнула, что "не боится тех, кто прячется за экраном или псевдонимом, чтобы выплеснуть свою ненависть и разочарование". "Всю жизнь я отказываюсь быть жертвой и не стану молчать", - заявила она.

Французская ассоциация SOS homophobie отметила, что "выражает полную поддержку Барбаре Буч перед лицом киберпреследований, которым она подверглась после церемонии открытия".

Художественный руководитель церемонии открытия Тома Жолли также не согласен с тем, что герои его четырёхчасового шоу "зашли слишком далеко". Он уточнил, что задумывал представление для создания "атмосферы любви, многообразия и терпимости". Он также отрицает, что вызвавшая критику сцена вдохновлена фреской Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"."

На критику отозвался и Оргкомитет Олимпиады. Директор по коммуникациям Анн Дескам уточнила: "Разумеется, мы не хотели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, мы стремились продемонстрировать терпимость и общность. Если люди обиделись, мы сожалеем".