"Евровидение" без эксцессов – самая масштабная полицейская операция в Швеции

В Мальмё, где во вторник вечером состоится первый полуфинал "Евровидения 2024", усилены меры безопасности. Власти и организаторы опасаются антиизраильских протестов. Швецию также называют одной из главных потенциальных целей террористов-исламистов из-за серии акций сожжения Корана.

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В шведском городе Мальмё, где во вторник стартует "Евровидение", развёрнута вооружённая полиция. Подкрепление поступило из соседних Дании и Норвегии.

На крупнейший в мире конкурс поп-музыки съедутся до 100 000 человек, и на фоне антиизраильских настроений и риска беспорядков или даже терактов местные СМИ уже говорят об одной из самых масштабных полицейских операций в стране.

Пропалестинские активисты недовольны участием певицы из Израиля, она выступит во второй полуфинал в четверг.

Эден Голан, которая привезла на конкурс песню "Ураган", и остальные члены израильской делегации не присутствовали на открытии "Бирюзовой ковровой дорожки" в воскресенье вечером, вместо этого они провели небольшую церемонию, посвященную Дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщается, в районе, прилегающем к арене "Мальмё", демонстрации запрещены. На случай массовых задержаний были освобождены тюремные камеры, а заключённых отправили в другие города. Зрителям запрещено приносить с собой сумки – это правило действует на всех крупных мероприятиях в Швеции с ноября.

В полицейском отчёте, опубликованном ранее в этом месяце, говорится о некоторых потенциальных угрозах безопасности мероприятия, включая кибер-и DDoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

В прошлом году уровень тревоги в Швеции был повышен до высокого после серии акций сожжений Корана.

Полуфиналы "Евровидения-2024" пройдут 7 и 9 мая, финал – 11 мая.