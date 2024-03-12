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Каждый пятый молодой француз не может распознать цуккини

Для одних - кабачки, для других - цуккини, но для многих молодых французов они не поддаются идентификации.
Для одних - кабачки, для других - цуккини, но для многих молодых французов они не поддаются идентификации. Авторское право Liz Hafalia/San Francisco Chronicle
By Sylvia Omorodion
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Согласно новому исследованию, каждый пятый молодой человек (в возрасте от 15 до 24 лет) не может опознать кабачок по фотографии, 18% видят в нем огурец, а 2% - баклажан. В отчете также говорится о том, что значительное число молодых людей испытывают трудности с соблюдением сбалансированного питания.

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Французское правительство, как сообщается, рассматривает планы по расширению домашнего экономического образования после нового исследования, в котором утверждается, что каждый пятый молодой человек не может определить повседневные овощи.

Исследование компании Harris Interactive Study под названием "Французы и повседневный рацион" подчеркивает различия в пищевом поведении между разными возрастными группами французского населения.

Люди в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 20%, не могут отличить цуккини (более известный во Франции как кабачок) от огурца. Увидев изображение кабачка, 18% молодых людей распознали в нем огурец, а 2% решили, что это баклажан.

Среди людей старше 24 лет, также опрошенных на основе тех же изображений, результаты также не были обнадеживающими: 11% не могут распознать цуккини, а 10% путают их с огурцами.

Покупатель выбирает из разнообразия цветной капусты
Покупатель выбирает из разнообразия цветной капустыPaul Chinn/San Francisco Chronicle

Фрукты в глазах смотрящего

Когда речь заходит о других продуктах питания, процент людей, не способных распознать фрукт и овощ, снижается: грейпфрут путают с красным апельсином 16% французов. На этот раз доля среди молодых людей до 25 лет меньше - 12% из них совершают ту же ошибку.

Тому же испытанию подверглась и цветная капуста: только 4% респондентов в возрасте 15-24 лет не знали, как ответить, в то время как среди всего населения этот показатель составил всего 1%.

После получения этих результатов министр-делегат Оливия Грегуар заявила, что правительство стремится к более основательному просвещению в области питания, отметив, что это одновременно "важный вопрос общественного здравоохранения" и "вопрос покупательной способности".

Президент Франции Эммануэль Макрон с учениками в школьной столовой в Сен-Сози, юго-запад Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон с учениками в школьной столовой в Сен-Сози, юго-запад Франции.Ludovic Marin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

83% молодых людей согласны с тем, что для того, чтобы побудить молодое поколение лучше питаться, готовить и употреблять свежие продукты, в школах должно быть больше информации и просвещения о продуктах питания.

"Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты"

Несмотря на то, что считающееся превосходство французской кухни и ресторанов уже давно является важной частью культурной идентичности страны, эти удивительные результаты доказывают, что молодые люди не готовят рататуй дома.

Исследование показало, что молодые люди реже употребляют свежие овощи и фрукты и чаще прибегают к переработанным блюдам (44% по сравнению с 23%).

Более того, 89% молодых людей в возрасте 15-24 лет предпочитают крахмалистые продукты (макароны, рис, картофель), а 40% употребляют консервы и еду в банках.

Чизбургер из ресторана McDonald's
Чизбургер из ресторана McDonald'sMarcio Jose Sanchez/AP2009

Более половины молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, 59%, хотя бы раз в неделю питаются в ресторанах быстрого питания, по сравнению с 37% всего населения.

При этом только 46% опрошенных говорят, что употребляют в пищу свежие продукты, такие как цуккини и огурцы, каждый день или почти каждый день.

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