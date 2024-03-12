Каждый пятый молодой француз не может распознать цуккини

By Sylvia Omorodion

Согласно новому исследованию, каждый пятый молодой человек (в возрасте от 15 до 24 лет) не может опознать кабачок по фотографии, 18% видят в нем огурец, а 2% - баклажан. В отчете также говорится о том, что значительное число молодых людей испытывают трудности с соблюдением сбалансированного питания.

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Французское правительство, как сообщается, рассматривает планы по расширению домашнего экономического образования после нового исследования, в котором утверждается, что каждый пятый молодой человек не может определить повседневные овощи.

Исследование компании Harris Interactive Study под названием "Французы и повседневный рацион" подчеркивает различия в пищевом поведении между разными возрастными группами французского населения.

Люди в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 20%, не могут отличить цуккини (более известный во Франции как кабачок) от огурца. Увидев изображение кабачка, 18% молодых людей распознали в нем огурец, а 2% решили, что это баклажан.

Среди людей старше 24 лет, также опрошенных на основе тех же изображений, результаты также не были обнадеживающими: 11% не могут распознать цуккини, а 10% путают их с огурцами.

Покупатель выбирает из разнообразия цветной капусты Paul Chinn/San Francisco Chronicle

Фрукты в глазах смотрящего

Когда речь заходит о других продуктах питания, процент людей, не способных распознать фрукт и овощ, снижается: грейпфрут путают с красным апельсином 16% французов. На этот раз доля среди молодых людей до 25 лет меньше - 12% из них совершают ту же ошибку.

Тому же испытанию подверглась и цветная капуста: только 4% респондентов в возрасте 15-24 лет не знали, как ответить, в то время как среди всего населения этот показатель составил всего 1%.

После получения этих результатов министр-делегат Оливия Грегуар заявила, что правительство стремится к более основательному просвещению в области питания, отметив, что это одновременно "важный вопрос общественного здравоохранения" и "вопрос покупательной способности".

Президент Франции Эммануэль Макрон с учениками в школьной столовой в Сен-Сози, юго-запад Франции. Ludovic Marin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

83% молодых людей согласны с тем, что для того, чтобы побудить молодое поколение лучше питаться, готовить и употреблять свежие продукты, в школах должно быть больше информации и просвещения о продуктах питания.

"Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты"

Несмотря на то, что считающееся превосходство французской кухни и ресторанов уже давно является важной частью культурной идентичности страны, эти удивительные результаты доказывают, что молодые люди не готовят рататуй дома.

Исследование показало, что молодые люди реже употребляют свежие овощи и фрукты и чаще прибегают к переработанным блюдам (44% по сравнению с 23%).

Более того, 89% молодых людей в возрасте 15-24 лет предпочитают крахмалистые продукты (макароны, рис, картофель), а 40% употребляют консервы и еду в банках.

Чизбургер из ресторана McDonald's Marcio Jose Sanchez/AP2009

Более половины молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, 59%, хотя бы раз в неделю питаются в ресторанах быстрого питания, по сравнению с 37% всего населения.

При этом только 46% опрошенных говорят, что употребляют в пищу свежие продукты, такие как цуккини и огурцы, каждый день или почти каждый день.