X восстановил поиск Taylor Swift после временной блокировки

By Euronews и EBU, AP

Cоцсеть Илона Маска X восстановила поиск по запросу "Тейлор Свифт" после временной блокировки результатов как порнографических.

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Cоцсеть Илона Маска X восстановила поиск по запросу "Тейлор Свифт" после временной блокировки результатов как порнографических. Во вторник поисковик выдал список твитов в обычном режиме на имя певицы.

Днём ранее, напечатав "Тейлор Свифт" в поиске, пользователь получал сообщение об ошибке и приглашение повторить попоытку. “Не волнуйтесь — это не ваша вина", было написано в окне. Некоторые пользователи, правда, смогли обойти блокировку, поставив кавычки вокруг имени певицы.

Поддельные порнографические фотографии Свифт начали широко распространяться на прошлой неделе в X (ранее известном как Twitter), что сделало её самой известной жертвой deepfake explicit images.

Поиск был повторно включён, мы продолжаем проявлять бдительность в отношении любых попыток распространения подобного контента и удалим его, если найдем Джо Бенаррох руководитель отдела бизнес-операций X

По крайней мере, один поисковый запрос — Taylor Swift AI — по-прежнему заблокирован. В отличие от традиционных подделанных фотографий, которые в прошлом беспокоили знаменитостей, изображения Swift, отмечают эксперты, были созданы с использованием генератора изображений с искусственным интеллектом.

После того, как изображения американской поп-звезды начали распространяться в Сети, преданные её поклонники, "Swifties”, мобилизовались, начав контрнаступление на X и хэштег #ProtectTaylorSwift. Они постарались наполнить его позитивными изображениями певицы. Параллельно они сообщали администраторам соцсети об аккаунтах, которые распространяли deepfake.