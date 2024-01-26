Диджей Jyoty рассказывает о том, как артисты могут влиять на политику. Она поддержала тысячу с лишним художников, протестующих против попытки немецких властей увязать финансирование искусства и борьбу с антиисемитизмом.

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Одно из самых ярких лицна британской музыкальной сцене последних лет, Jyoty сделала себе имя благодаря популярным радиошоу. Ее музыка охватывает все жанры - от британского "гараж" и афрохауса до малоизвестной классики и андеграундных электронных композиций. Если вы до сих пор не знакомы с Jyoty, посмотрите ее выступления на BBC Essential Mix и Boiler Room, собравшие 3,6 миллиона просмотров.

Jyoty ждали в Берлине в известнейшем техно-клубе Berghain в рамках фестиваля CTM, но артистка отменила выступление, присоединившись к забастовке Strike Germany тысячи с лишним деятелей культуры. Отмена концертов, выставок, шоу в Берлине - забастовка была объявлена в ответ на решение властей, потребовавших от деятелей искусства в качестве условия получения финансирования принять участие в борьбе с антисемитизмом (затем требование было приостановлено).

Многие музыканты, книгоиздатели, писатели сочли это ращение дискримнационным по отношению к палестинским гражданам и свободе слова. К движению Strike Germanyприсединились лауреаты престижных премий - Нобелевской и премии Тернера, в том числе Лоуренс Абу Хамдан, Шарлотта Проджер и Анни Эрно.

Это не первая политическая акция Jyoty, несколько лет назад она поддержала забастовку индийских фермеров. Euronews Culture встретился с диджеем, чтобы выяснить, почему она отказалась от участия в берлинском фестивале CTM, который проводится уже 25 лет.

Почему вы решили бойкотировать фестиваль CTM в Берлине, почему не будете выступать?

Jyoty: "На самом деле вопрос нужно перефразировать, ведь я не бойкотирую фестиваль CTM и не бойкотирую Берлин. Я бойкотирую Германию. Я знаю организаторов CTM уже более 10 лет, вижу, какую потрясающую работу они проделали за эти годы.

Я всегда говорила, что играю не для правительств, а для людей. И обычно я езжу и в те страны, где, по моему мнению, отвратительное руководство. Там, собираясь в клубах, мы пытаемся объединять единомышленников и так противостоять. Мир искусства часто может представить противоположную перспективу и противоположный голос тем, кто находится у власти. И вот я впервые пошла против своих собственных правил и бойкотирую страну, не желая привозить туда свои работы и свой талант. Это звучит странно, но я не знаю, как еще объяснить... Сегодня культурный сектор, искусство втянуты в политическую борьбу - с людьми, с художниками и их убеждениями, речью и свободой слова. Здесь и надо провести черту. Именно поэтому я, к сожалению, отказалась от участия в фестивале СТМ. Но, знаете, эта площадка получает государственное финансирование, я думаю, что фестиваль его получает. И я не считаю разумным приходить туда и в некотором роде поддерживать такой способ управления. Считаю, что эти две вещи должны оставаться разделенными".

Что стало поворотным моментом? Когда вы решили отменить свое выступление?

Jyoty,: "Мне все стало ясно, когда они сделали публичное заявление о том, что платформы и площадки, получающие госфинансирование, должны помогать в борьбе с тем, что они считают антисемитизмом (в их случае это - поддержка свободы палестинцев). Когда вам говорят: "Эй, мы дадим вам деньги только в том случае, если вы убедитесь, что люди, выступающие в вашем пространстве, думают так, как мы, не посылают сигналов, которые идут вразрез с нашими", то, на мой взгляд, это становится очень скользкой дорожкой.

Для меня это небезопасно; мои сеты известны тем, что в них всегда есть какое-то отражение мировой повестки. Так, в последнее время мы включали много песен о свободе Палестины. Я не хочу, чтобы после этого меня выкинули из клуба, расценив это как антисемитизм (а это не так!).

Думаю, что, просто отстраняясь, я говорю, что не согласна с происходящим в более широком масштабе. Ведь если подобное происходит сегодня, во время этого конфликта, то и в будущем, видоизменяясь, может произойти".

Так чего же вы надеетесь добиться, уходя?

Jyoty: "Михаил, который является одним из основателей и главным букером фестиваля CTM, написал, что только что вышел со встречи с сенаторами Берлина. Они отменили положение о финансировании культуры, так как наша забастовка привлекла много внимания!

Мы с нетерпением ждали выступления на фестивале. Думаю, вы знаете, что планировался бэк-ту-бэк с моим хорошим другом Скриллексом. Мы оба готовились! Но потом я просто сказала своей команде, менеджеру: "Мне повезло, что я могу просто путешествовать".

Если мы не поднимаем шум, то фактически говорим, что нас все устраивает.

Как люди отреагировали на ваш уход?

Jyoty:"Когда мы с Manuka Honey отказались от участия, в CTM, фестиваль опубликовал на своем публичном канале сообщение: "Мы поддерживаем этих артистов и тоже не согласны с решением, принятым властями в ходе законотворчества". Они даже открыли раздел для комментариев, но потом заметили негативные ремарки, нас называли сторонниками ХАМАС и террористами... Короче, они закрыли комментарии.

CTM никогда бы не использовал случившееся против меня, в будущем мы сможем сотрудничать. А вот Berghain, который, кажется, является отдельной организацией, вполне может внести меня в черный список. Но я лучше буду спать спокойно. Что такое - быть в черном списке клуба - по сравнению с тем, что ты не знаешь, взорвут ли тебя, понимаете? Ничего".

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Что могут сделать люди, чтобы изменить ситуацию?

Jyoty: "Мы живем в век социальных сетей, поэтому, если вы хотите поддержать хорошее дело прямо сейчас, будь то помощь палестинцам, жителям Конго или Судана, двигайтесь вперед. Думаю, что, как бы ни был порой противен мир в Интернете, именно здесь вы находите свои группы поддержки и свое окружение.

Jyoty's Boiler Room Set

Способ продемонстрировать поддержку - это участие в разговоре, даже если это звучит как "На самом деле я мало что понимаю, но хочу учиться". Я думаю, что сейчас мы наблюдаем нереальный разрыв между людьми, которые чрезвычайно активны, что всегда здорово, и теми, кто полностью отстраняется от всего. Но почему не найти золотую середину?

Увеличение поддержки - это то, что говорят люди на ту или иную тему. Порой многие не понимают, что решения, которые принимаются или обсуждаются на глобальном уровне - следствие факта, что все об этом говорят. И если мы будем продолжать в том же духе, то какие-то изменения обязательно произойдут!"