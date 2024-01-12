В гробнице были обнаружены редкие сокровища, включая хорошо сохранившийся алебастровый сосуд времен XVIII династии и терракотовые статуи, изображающие Исиду и Гарпократа

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В некрополе Саккара, расположенном в 25 километрах к югу от Каира, археологи сделали революционное открытие: они обнаружили древнеегипетскую гробницу, высеченную в скале более 4000 лет назад.

Удивительная находка, недавно подтвержденная Министерством туризма и древностей Египта, стала плодом совместных усилий египетских и японских археологов.

Гробница, датируемая 2649-2150 гг. до н. э. и содержащая множество могил и артефактов, относящихся к разным историческим периодам, "дает бесценное представление об истории этого региона", - сказал Нозому Каваи, руководитель японской группы.

Что было обнаружено в гробнице?

Цветная маска, найденная в захоронении в Саккаре Министерство туризма и древностей

Это захоронение относится ко Второй династии и было сделано около 4800 лет назад Министерство туризма и древностей Египта

Международная команда археологов обнаружила огромное количество настоящих сокровищ, включая захоронения, архитектурные элементы и множество удивительных артефактов.

В частности, они нашли останки человека, похороненного вместе с ярко раскрашенной маской, а также захоронение маленького ребенка, относящееся ко Второй династии (2890-2686 гг. до н.э.).

Внутри гробницы, относящейся к XVIII династии (1550-1295 гг. до н. э.), был обнаружен алебастровый сосуд неожиданно хорошей сохранности.

Реликвия с надписью, что она была создана для человека по имени Героид (слева), саркофаг с мумией внутри (справа). Министерство туризма и древностей Египта

Кроме того, были обнаружены две терракотовые статуи, изображающие древнеегипетскую богиню Исиду, которая изначально ассоциировалась с погребальными практиками, и детское божество Гарпократа, известного как бог молчания и тайн в эпоху Птолемеев.

Среди других находок - стела, резная каменная плита с надписью, идентифицирующей ее как принадлежащую человеку по имени Героид, различные амулеты и остраки (кусочки разбитой керамики).

Богатство недавних открытий

Саккара - это огромный некрополь египетской столицы Мемфиса. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является домом для более чем десятка пирамид, включая знаменитые пирамиды Гизы, а также пирамиды меньшего размера в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.

В последние годы египетские власти объявили о множестве археологических открытий по всей стране.

В январе прошлого года были представлены результаты годичных раскопок в Саккаре - находки включали две древние гробницы, относящиеся к пятой и шестой династиям Старого царства (около 2500-2100 гг. до н. э.), и хорошо сохранившийся саркофаг.

Примерно в то же время недалеко от южного города Луксора были обнаружены десятки захоронений эпохи Нового царства, датируемые 1800-1600 годами до нашей эры, а также руины древнеримского города.