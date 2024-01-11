"Ненасытные женщины": главу инквизиции критикуют из-за книги об оргазме

В своей книге 1998 года кардинал Виктор Мануэль Фернандес демонстрирует неожиданно широкие для католического священнослужителя познания в области секса

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Новоназначенный глава доктринального отдела Ватикана оказался на перекрестке культурной войны внутри Католической церкви - между теми, кто принимает все более современную траекторию развития, и теми, кто ее отвергает.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, которого уже критиковали конференции епископов за то, что он одобрил благословения для однополых пар, снова под огнем из-за книги, которую он написал, будучи молодым священником, и в которой он рассуждает о сексуальном влечении и оргазме.

Испаноязычная книга Фернандеса под названием "Мистическая страсть: духовность и чувственность" ("La pasión mística: espiritualidad y sensualidad") представляет собой короткое разоблачение мистико-чувственного опыта общения с Богом. Книга была опубликована в Мексике еще в 1998 году.

Недавно католические блоги традиционалистов в Италии и Аргентине раскопали этот текст, вызвав ярость среди консервативных и традиционалистских католиков, которые уже успели поспорить с кардиналом из-за его роли в более дружелюбном отношении церкви к ЛГБТК.

"Мистический оргазм"

Согласно католическому сайту Crux, книга Фернандеса утверждает, что сексуальное удовольствие имеет "особое благородство" над другими телесными удовольствиями, потому что в нем участвуют два человека и оно является общим.

"Когда сексуальное удовольствие достигается в акте любви, тогда сексуальное удовольствие - это еще и акт поклонения Богу, который любит счастье тех, кто любит друг друга", - пишет священник.

Наиболее откровенные высказывания Фернандеса появляются в последующих главах, где он описывает любовь, разделенную с Богом, как "мистический оргазм".

Он размышляет о том, что мужчины и женщины испытывают оргазм по-разному: в одном месте, описывая женский оргазм, он пишет, что женщины "часто ненасытны" и "могут жаждать большего", якобы из-за обильного притока крови во время кульминации.

Он также делает вывод, что женщины получают меньше удовольствия от просмотра порнографии и что им нужно, чтобы мужчины "немного поиграли" перед половым актом. Он также отмечает, что мужчины и женщины издают разные звуки во время секса.

В последних главах книги Фернандес углубляется в свои рассуждения о сексуальном желании, порнографии, сексуальном удовлетворении и доминировании, а также о роли удовольствия в мистическом замысле Бога.

"Если Бог может присутствовать на этом уровне нашего существования, то он может присутствовать и тогда, когда два человеческих существа любят друг друга и достигают оргазма; и этот оргазм, переживаемый в присутствии Бога, также может быть возвышенным актом поклонения Богу", - пишет он.

Новоизбранный кардинал Виктор Мануэль Фернандес получает биретту из рук Папы Франциска в сентябре 2023 года Riccardo De Luca/The AP

Размышления молодого священника о сексуальном удовольствии

Хотя Священное Писание полно историй о мистическом экстазе, а Папа Бенедикт XVI даже писал о страстной любви, испытываемой супружескими парами, откровенность Фернандеса в обсуждении оргазма говорит о том, что с сексом он знаком не понаслышке, что кажется необычным для безбрачного священника.

Фернандес рассказал Crux, что написал "Мистическую страсть" после бесед с молодыми парами, которые хотели лучше понять свои отношения.

Он говорит, что написал книгу, когда был молодым священником, и что сейчас он никогда бы не написал ничего подобного.

Фернандес также добавил, что приказал остановить публикацию книги вскоре после ее выхода, когда понял, что она может быть неправильно истолкована. По его словам, сейчас разговоры вокруг книги ведутся без его согласия.

По тону "Мистическая страсть" похожа на другую книгу Фернандеса, вызвавшую скандал вскоре после его назначения, под названием "Исцели меня своим ртом. Искусство поцелуя".

Однополые пары принимают участие в публичной церемонии благословения перед Кельнским собором в Кельне, Германия, 20 сентября 2023 года Martin Meissner/The AP

Революционер в Католической церкви

Фернандес впервые прославился как богословский автор-призрак Папы Франциска, человек, стоящий за многими основными текстами понтифика.

За последний год аргентинский теолог потряс Католическую церковь шквалом официальных постановлений по горячим вопросам, например, разрешил трансгендерам выступать в роли крестных родителей.

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Возмущение консервативных и традиционалистских католиков нарастало и после публикации его декларации, одобряющей благословения для однополых пар.

Декларация, одобренная Франциском 18 декабря и опубликованная днем позже, вызвала необычайную реакцию епископов по всему миру.

Некоторые национальные конференции епископов в Африке и Восточной Европе, а также отдельные епископы в других странах даже категорически заявили, что не будут ее выполнять.

Это побудило Фернандеса выпустить на прошлой неделе пояснительную записку, в которой он настаивал на том, что декларация не является еретической, но признавал, что ее положения могут быть неприменимы - по крайней мере, не сразу - в некоторых частях мира.

Он допустил, что может потребоваться дальнейшее "пастырское размышление".

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Гвинейский кардинал Робер Сара, отставной глава литургической службы Ватикана, осудил декларацию, известную как Fiducia Supplicans, назвав ее делом рук дьявола Andrew Medichini/The AP

Разоблачение раскола в Церкви

В то время как ЛГБТК+-католики приветствовали открытость Фернандеса в стремлении сделать Католическую церковь более гостеприимной, консерваторы выразили свое возмущение.

Гвинейский кардинал Робер Сара, отставной глава отдела литургии Ватикана, резко осудил декларацию, известную как Fiducia Supplicans, заявив, что это дело рук дьявола, и настаивая на прежнем церковном учении, объявляющем гомосексуальные акты "внутренне порочными".

Он также похвалил конференции епископов в Камеруне, Чаде и Нигерии, которые отвергли декларацию.

"Поступая так, мы не противостоим Папе Франциску, но мы твердо и радикально противостоим ереси, которая серьезно подрывает Церковь, Тело Христово, поскольку противоречит католической вере и традиции", - написал он в эссе, опубликованном ватиканским обозревателем Сандро Магистером.

По мнению многих католических правых, "Мистические страсти" - еще один признак того, что в церкви происходит опасный сдвиг. Недавно один из самых уважаемых канонических юристов Ватикана, архиепископ Чарльз Шиклуна заявил, что церковь должна открыть дискуссию о разрешении священникам жениться.

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The Wanderer, консервативная католическая газета в США, заявила, что откровения о книге Фернандеса - повод для тревоги по итогам десятилетнего понтификата Франциска.

"Если это не является основанием для немедленного отстранения кардинала Фернандеса от должности, то этот понтификат вместе с нашей церковью будет двигаться дальше в пропасть", - отмечает издание в редакционной статье.