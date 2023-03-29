В Афинах предотвратили серию нападений на еврейские объекты

Двое мужчин, обвиняемых в планировании нападения на еврейский ресторан в центре Афин, были арестованы.

Полиция греческой столицы также считает, что, возможно, планировались нападения и на другие еврейские объекты, которые могли бы привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Подозреваемые были задержаны по обвинению в терроризме. Третий мужчина, который не находится в Греции, также разыскивается для допроса.

"После скоординированных действий Греческой полиции и Национальной разведывательной службы была ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по тщательно отобранным целям на территории Греции. На основе информации, собранной и обработанной Национальной разведывательной службой, были проведены скоординированные операции в различных районах страны. В рамках этих скоординированных действий двух служб были арестованы два иностранца, члены террористического руководства, действовавшие за границей, как "мозги" сети. Их целью была не только гибель ни в чем не повинных граждан, но и подрыв чувства безопасности страны с одновременным нанесением ущерба ее институтам и созданием угрозы ее международным отношениям", - говорится в сообщении, опубликованном в газете Kathimerini.

В рамках расследования полиция провела обыски по многим адресам в Афинах, а также на юге Греции и на западном острове Закинф.

Представители правительства и полиции говорят, что оба подозреваемых были пакистанского происхождения и незаконно въехали в Грецию из соседней Турции. По данным Моссада, они входят в иранскую террористическую сеть.

Мотивом для ареста послужил тот факт, что предполагаемое нападение на еврейский ресторан считалось неизбежным.