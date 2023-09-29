Одно из самых известных в Соединённом Королевстве деревьев, которому около 300 лет, срубили в ночь на четверг.

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Британская полиция арестовала 16-летнего подростка, по подозрению в том, что он спилил знаменитое дерево рядом с историческим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Валом Адриана".

Огромный белый клён рос в Национальном парке Нортумберленд, что на севере Англии, на протяжении около 300 лет. Он стал знаменит на весь мир после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером в главной роли. Посмотреть на одну из главных достопримечательностей страны в лощину "Сикамор-Гэп" устремлялись многочисленные туристы. Это популярное место отдыха и у местных жителей, которые, по словам властей, "почитали и очень любили" дерево. Его срубили в ночь на четверг, 28 сентября. Полиция назвала произошедшее _"преднамеренным актом вандализма". _

Как сообщается, подозреваемый сотрудничает со следствием. Но правоохранители говорят, что выводы делать пока рано: расследование находится на ранеей стадии. Какими мотивами руководствовался злоумышленник, пока не ясно.

Одно из самых фотографируемых деревьев Великобритании было срублено в ночь на 28 сентября Owen Humphreys/PA Media

Суперинтендант полиции Кевин Уоринг так прокоментировал случившееся: "Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали шок, печаль и гнев у местного сообщества и не только".

В администрации Национального парка Нортамберленд сказали, что "шокированы и опечалены" вырубкой платана, который в 2016 г. был назвам "деревом года" в Англии по версии Woodland Trust.

Звёздное небо над клёном в "Сикамор-Гэп", 13 августа 2015 года. Scott Heppell/AP

Эндрю Поад, генеральный менеджер парка, сказал, что он не понимает, зачем и кому понадобилось рубить дерево: "Это часть ДНК этой местности. Я не вижу никакой логики в произошедшем".

Представители парка также заявили, что сделают всё возможное, чтобы растение продолжало жить, будут собирать семена и пересаживать черенки. Поад сказал: "Это платан, у пня могут появиться отростки, но, конечно, это будет не то же самое".