Турист-вандал повредил фонтан "Нептун" во Флоренции

By Euronews

Исторические памятники нередко подвергаются актам вандализма. Во Флоренции турист из Германии забрался на статую Нептуна ради селфи. Результат оказался плачевным.

Безрассудное поведение иностранных гостей возмущает итальянскую общественность. Турист из Германии, задумав сделать эффектное селфи, залез на статую Нептуна на Площадь Синьории. Во время съемки от колесницы Нептуна откололся кусок мрамора. Так же было повреждено копыто одного из коней. По словам мэра города, ущерб составляет около 5000 евро. Туриста привлекли к ответственности и ему придется заплатить штраф.

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Это не первый случай подобный случай. 23 августа двое немецких туристов нанесли надписи на колонны, которые поддерживают коридор Вазари. Эта крытая галерея, соединяет старинные дворцы Палаццо Веккьо и Палаццо Питти в историческом центре Флоренции.

Более серьезные последствия имел поступок туриста из Великобритании. Молодой человек нацарапал свое имя и своей возлюбленной на стенах Колизея в Риме. Сооружение, построенное в 80 году нашей эры, является объектом всемирного наследия. Мужчине грозит штраф в размере до 15 000 евро и год тюремного заключения.