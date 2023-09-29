Волна, лавина, цветок, вулкан... Так ли на самом деле выглядит пик сексуального наслаждения, если его визуализировать?

РЕКЛАМА

Как выглядит оргазм? Крупнейшие компании-производители секс-игрушек Lovehoney и Womanizer задались этим вопросом и обратились за помощью к искусственному интеллекту. Так, благодаря новейшим технологиям, пик сексуального наслаждения удалось визуализировать.

Научно доказано, что существуют разные виды, типы и формы оргазма. У мужчин и женщин они тоже различны. Словесных эпитетов для описания кульминации сексуального возбуждения есть предостаточно. Чаще всего для этого используют связанные с природой термины: волна, лавина, вулкан...

Подробнее об этом можно прочитать в публикации журнала The Journal of Sexual Medicine за август 2022 года.

Но вернёмся к нашему искусственному интеллекту.

Для проведения эксперимента компании Lovehoney и Womanizer попросили пять женщин и пять мужчин мастурбировать с помощью секс-игрушек Womanizer Pleasure Air или Arcwave. На их телах установили датчики электрокардиограммы (ЭКГ) для сбора данных о сердечной деятельности, дыхании и мышечной активности.

После этого инженер-программист Вика Щербак и разработчик Ноам Рубин приступили к процессу визуализации. Вначале они преобразили в изображение данные об оргазме с помощью JavaScript, а затем подключили к работе генеративный ИИ. Тот создал 10 уникальных визуальных образов оргазма.

В Lovehoney отметили: "существующие описания оргазма устарели, ведь принято считать, что люди, идентифицирующие себя как женщины, видят свой оргазм цветком или в форме традиционного женских органов, вульвы, а мужчины получают сильный оргазм, похожий на бурю".

Используя данные исследования, компания надеется "разрушить эти стереотипы и полностью исключить из уравнения элемент предвзятости".

Вот как выглядят 10 оргазмов, описанных ChatGPT как "слияние научного и чувственного":

Male - Orgasm 1 Lovehoney

Female - Orgasm 2 Lovehoney

Male - Orgasm 2 Lovehoney

Female - Orgasm 2 Lovehoney

Male - Orgasm 3 Lovehoney

Female - Orgasm 3 Lovehoney

Male - Orgasm 4 Lovehoney

Female - Orgasm 4 Lovehoney

Male - Orgasm 5 Lovehoney

Female - Orgasm 5 Lovehoney

Впрочем, как выяснилось, полностью исключить влияние стереотипов на искусственный интеллект не удалось. В Lovehoney пояснили, что "неосознанная предвзятость очевидна: для изображения женского оргазма ИИ применил коды более нежных, традиционных "женственных" цветов, а мужского - более тёмных и контрастных.