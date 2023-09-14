Французская "Великая ирония" Вуди Аллена — его последний фильм?

Это 50-ая картина американского кинорежиссера и первая, полностью снятая на французском языке. Станет ли она последним трудом 87-летнего Аллена?

Хорошо знакомый с Европой Вуди Аллен выбрал Париж в качестве места действия своего нового фильма "Великая ирония" (Coup de Chance), который выйдет на экраны кинотеатров этой осенью.

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История молодой женщины, погрязшей во лжи, а затем и супружеской неверности.

Что отличает его пятидесятый по счету фильм от всех остальных - картина полностью снята на французском языке. С ее предпремьерой кинорежиссер приехал в Лион. Но признался в любви режиссер Парижу и Нью-Йорку.

Вуди Аллен, кинорежиссер:

— Нью-Йорк и Париж очень похожи. Это два потрясающих города, наполненных культурой, музыкой, достопримечательностями, театрами и кинотеатрами. Поэтому то, что можно снять в Нью-Йорке, можно легко снять в Париже и найти гораздо больше красивых мест.

В свои 87 лет Вуди Аллен все еще не решается уйти на пенсию:

— Я очень хочу, чтобы это был мой последний фильм. Это мой 50-й фильм, и это хорошая круглая цифра. Так что, наверное, самое время остановиться... С другой стороны, если ко мне придут и скажут: "Мы хотим снять ваш фильм и будем его финансировать", то очень трудно сказать "нет". Так что я не знаю. Мне также не нравится, что происходит с кино. Мне не нравится идея работать почти год, фильм идет две недели в кинотеатре, а потом уходит на стриминговые платформы".

Первым картину увидит французский зритель — 27 сентября.