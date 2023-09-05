Аплодисменты и свист для Вуди Аллена

By Euronews

87-летнего американского режиссёра встречали аплодисментами и свистом

Вуди Аллена встречают в Венеции аплодисментами и свистом: американский режиссёр привёз в мостру свой 50-й фильм, «Счастливый случай» (Coup de Chance), в российском прокате он выйдет под названием «Великая ирония».

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На родине Аллен стал объектом «культуры отмены» после обвинений в сексуальном насилии со cтороны приёмной дочери, которые, правда, так и не были доказаны. Тем не менее, и в Венеции некоторые гости фестиваля выступили против участия Аллена.

Вуди Аллен, режиссёр:

«Мне очень повезло с тем, что я делала в кино, и за свою жизнь я получил много незаслуженных похвал, а также огромное количество внимания и уважения. У меня нет ничего особенного, кроме удачи, и я надеюсь, что она останется со мной. Конечно, пока ещё рано говорить об этом».

«Великая ирония», снятая на французском языке, участвует вне конкурса. Ранее 87-летний Вуди Аллен не исключал, что лента может стать его последним фильмом перед выходом на пенсию. Но уже в Венеции он заявил, что если найдётся финансирование, то в принципе готов продолжать работу, даже в США, где его подвергают остракизму.