Сербские археологи исследуют остатки древнеримского корабля

By Euronews

Шахтеры нашли остатки корабля в открытом угольном карьере, специалисты перевезли их в археологический парк "Виминациум".

Сербские шахтеры уже не в первый раз при добыче угля находят в этих местах остатки былой жизни. На этот раз перед экскаватором появились доски сохранившегося речного судна длиной 13 метров и шириной три с половиной метра.

РЕКЛАМА

"Здесь очень трудно найти органический материал, особенно если он находится не в воде, но нам посчастливилось найти сохранившиеся суда в поле, на глубине семи метров", — объясняет археолог Илья Данкович, занимающийся исследованиями на территории древнеримского военного лагеря и поселения Виминациум, расположенного на востоке Сербии.

"Судно не было найдено не целиком, оно было сильно повреждено, но дерево хорошее, дерево в хорошем состоянии. Выглядит прекрасно", — говорит консерватор археологических раскопок в лагере Виминациум Драгана Гаврилович.

Археологи, которые уже много лет изучают эту территорию, перевезли корабльв Виминациум, где продолжаются дальнейшие исследования.

"Мы перенесли его и закопали в песок, чтобы дерево не высохло, потому что дерево - один из самых хрупких материалов, и если оно высохнет, то рассыплется, поэтому таким образом мы фактически сохраняем дерево", — говорит Драгана Гаврилович.

На данный момент неизвестно, к какому периоду относится найденный корабль. Подобные суда были найдены три года назад, и опыт показывает, что технологии судостроения в этих краях не менялись веками, так что это может быть корабль римского периода, а может быть и прошлого века.

"На прошлой неделе образцы были отправлены в лабораторию в Венгрии, и через несколько месяцев мы ожидаем получения результатов, после чего сомнений больше не будет", — говорит археолог Илья Данкович.

Для дальнейшего изучения корабля нужны время и деньги. Специалисты подадут заявку на финансирование в Министерство культуры Сербии, и посетители смогут увидеть его только тогда, когда будет построен музей для всех кораблей и лодок, найденных на Дунае неподалеку отсюда.