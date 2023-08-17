Более полусотни городов и деревень по всей Италии претендуют на проведение поединка глав Мета и Х.

От равнин северной Италии до скалистых берегов Сицилии - деревни и провинции, мегаполисы и целые регионы вовлечены в борьбу за право провестипоединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

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Несмотря на то, что эти два сверхбогатых человека до сих пор не договорились, состоится ли бой вообще, эта неопределённость не мешает региональным и городским властям хвастать достопримечательностями, археологическими памятниками с целью привлечь внимание двух влиятельнейших людей мира сего.

Маск и Цукерберг уже около двух месяцев публикуют посты в своих соцсетях с обсуждением варианта провести бой в клетке. Его ещё в июне озвучил основатель Tesla и SpaceX: "Я готов к поединку в клетке, если он готов". На что глава Meta ответил: "Обозначь место".

Идею сразиться в "эпичном месте" в Италии предложил Маск, заявив позже, что он даже договорился об этом с итальянскими премьер-министром Джорджей Мелони и министром культуры Дженнаро Санджулиано.

11 августа министерство культуры Италии опубликовало заявление Санджулиано, в котором говорилось, что у него состоялся дружеский разговор с Маском, и они работают с тем, чтобы организовать мероприятие, "при всём уважении и полной защите места", где оно будет проходить.

Министр также пояснил, что в качестве подарка будет сделано крупное пожертвование двум итальянским детским больницам. Имена благотворителей и точной суммы он не назвал, но упомянул о "многих миллионах евро".

Потенциальные места для проведения схватки

Санджулиано исключил возможность проведения боя в Колизее, что вызвало шквал заявок от более чем полусотни итальянских городов и деревень, на территории которых есть древние амфитеатры.

Так, предложения поступили из Помпеи и Вероны, известных своими памятниками архитектуры.

Мэр Помпеи Кармине Ло Сапио уверен: его город - самый подходящий вариант. "Помпеи - лучшее место для проведения соревнования Илона Маска и Марка Цукерберга... Исходя из моих институционных контактов, я полагаю что выбор падёт на Помпеи. Я настроен оптимистично".

Среди других, менее очевидных кандидатов - Таормина на Сицилии, со своим 1700-летним амфитеатром, расположенным на вершине холма с видом на Ионическое море. На юго-западной окраине Рима в качестве варианта рассматривается 2000-летний амфитеатр в центре Остия-Антики.

Роберто Оккьюто, глава региона Калабрия, предложил свою территорию в качестве поля боя, но не обозначил конкретного места. "Это может стать альтернативой привычным вариантам и прекрасной возможностью напомнить о тысячелетней истории древнейших цивилизаций, заняться благотворительностью и популяризировать территории", - говорится в его заявлении.

Соперники, судя по всему, настроены решительно: в Сети появились фото и видео с тренировок бизнесменов со звёздами UFC. А пока они готовятся, из населённых пунктов со всей Италии продолжают поступать заявки в надежде привлечь крупные инвестиции и внимание мировой общественности, став местом "битвы века" - Цук против Маска.