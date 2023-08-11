Маск против Цукерберга: бой века в клетке?

Илон Маск не собирается отступать.

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Миллиардер сообщил своим сторонникам и недоброжелателям, что бой состоится в "эпическом месте" в Италии.

Маск, недавно переименовавший Twitter в X, сообщил, что поединок будет транслироваться в прямом эфире как в его соцсети, так и на платформе Цукерберга.

Однако запасаться попкорном пока рано.

Отвечая на вопрос о результатах МРТ, Маск сообщил, что у него "проблема с лопаткой". По его словам, потребуется небольшая операция и несколько месяцев на восстановление.

И Илон Маск, и его "соперник" Марк Цукерберг публично заявили о готовности к поединку по правилам ММА. Их заявления поначалу считали шуткой.

В июне основатель Tesla и SpaceX написал в Twitter: "Я готов к поединку в клетке, если он готов". Цукерберг ответил на это, попросив "прислать место", где состоится поединок.

Многие предполагали, что это будут скорее "дебаты".

Однако в воскресенье, 6 августа, Маск, похоже, подтвердил, что это будет драка по правилам, написав в соцсетях: "Бой Цук - Маск будет транслироваться в прямом эфире на канале X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов".

52-летний бизнесмен добавил, что "весь день поднимал тяжести, готовясь к поединку" со своим 39-летним соперником.

Будете ли вы смотреть трансляцию (если она вообще состоится)?