"Эрмитаж Амстердам" меняет название, разрывая связи с Россией

Амстердамский музей, который ранее прекратил сотрудничество с петербургским "Эрмитажем", будет называться H'Art Museum.

"Эрмитаж Амстердам", также известный как "Эрмитаж на Амстеле" меняет своё название в рамках ребрендинга.

Музей, расположенный в здании "Амстелхоф" в центре столицы Нидерландов, был открыт в 2009 году в качестве филиала российского "Эрмитажа". Все эти годы он служил выставочной площадкой для произведений из коллекций знаменитого санкт-петербургского музея.

По решению руководства, сразу после начала войны в Украине "Эрмитаж Амстердам" прекратил сотрудничество с партнёрами из России и закрыл свою выставку шедевров русского авангарда.

С 1 сентября он будет называться H'Art Museum.

Директор "Эрмитаж Амстердам" Аннабель Бирни объявила о переименовании музея в H'ART Museum Eva Bloem

"Это очень волнительно для нас. Это шаг к созданию новой, современной, ориентированной на будущее модели. Мы опираемся на наш опыт в международной сфере и теперь расправляем крылья", - сказала директор музея Аннабель Бирни. "Наши выставочные программы будут многогранными, отражающими время, в котором мы живём. Мы покажем как крупные, так и камерные художественные экспозиции".

Первая большая выставка, открытие которой запланировано на середину 2024 года, будет посвящена творчеству Василия Кандинского.

Новыми партнёрами H'Art Museum стали Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне, Центр Помпиду в Париже и Британский музей.