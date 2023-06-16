На следующей неделе номер автобуса №666, который идет на польский курорт Хель, будет изменен на №669. Этого потребовали религиозные группы.

Со следующей недели путешественники больше не смогут ездить на автобусе №666 до популярного приморского курорта Хель в Польше.

Местный оператор общественного транспорта сделал это после критики консервативных христианских групп, которые не нашли забавным тот факт, что автобус с идентичным библейскому "числу зверя" номером 666 едет в Хель, созвучный английскому слову "ад" (Hell). Такое совпадение назвали "сатанинской глупостью".

"Вы можете смеяться над этой реальностью только в случае, если просто не понимаете, что это такое", — написала католическая группа Fronda в статье 2018 года. Её активисты назвали автобусный маршрут "скандальной антихристианской пропагандой", предупредив, что это "лишь верхушка айсберга гораздо более серьезной проблемы".

Кажется, дорога в Хель вымощена отсутствием чувства юмора.

Маршрут 666 в Хель Twitter

Компания PKS Gdanya, которая отвечает за этот автобусный маршрут, долгое время считала номер безобидной шуткой и неплохой маркетинговой уловкой, популярной у туристов, но в конце концов сдалась.

"Менеджмент согнулся под тяжестью писем и запросов, которые нам присылали, может быть, не в больших количествах, но циклично в течение многих лет с просьбой изменить номер линии", — сказал представитель PKS Gdynia Марчин Швачик.

Хель популярен среди туристов не из-за какого-либо сходства с геенной огненной, а, как ни парадоксально, благодаря райским песчаным пляжам и сосновым лесам.

Карта дороги в Хель Facebook

Гости региона по-прежнему смогут доехать в Хель и обратно, но уже на автобусе №669: PKS Gdanya изменила его, перевернув последнюю цифру вверх ногами.

Новый номер автобуса в Хель PKS Gdynia - Facebook

Это изменение даже вызвало некоторое возмущение и требования сохранить первоначальные цифры. По словам Швачика, если они продолжатся, компания может вернуться к номеру 666.

"Если требования восстановить линию 666 будут на самом деле обширными и достаточно громкими, мы прислушаемся к нашим пассажирам и сохраним номер", — сказал он.