Селин Дион отменяет концерты своего европейского турне

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"Я не сдаюсь", - обратилась певица к своим поклонникам, объяснив отмену выступлений борьбой с тяжелым недугом

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион отменяет все запланированные концерты в 2023 и 2024 годах в рамках мирового турне Courage. Она решила прервать гастроли из-за тяжелой и неизлечимой болезни — синдрома мышечной скованности, диагностированного у нее в конце прошлого года.

Дион извинилась перед поклонниками за отмену концертов и выразила надежду на новые скорые встречи.

«Мне очень жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я очень усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень сложными, даже когда ты готов на все 100%. По отношению к вам несправедливо продолжать откладывать концерты. И хотя это разбивает мне сердце, лучше всего отменить все сейчас, до тех пор, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену. Я хочу, чтобы вы все знали: я не сдаюсь. И я не могу дождаться, когда увижу вас снова», — написала певица.

В общей сложности звезда отменила более 40 концертов в европейских городах. Организаторы мероприятий вынуждены возвращать деньги поклонникам за приобретенные билеты.