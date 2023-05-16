В Бразилии открылся мавзолей Пеле

Euronews

Мавзолей, построенный для золотого гроба Пеле, открыт для посещения болельщиками в бразильском городе Сантуш, недалеко от Сан-Паулу.

Как объяснил один из его сыновей - Эдиньо, в этом месте воссоздана атмосфера стадиона, как будет Пеле всё ещё играет.

Идея мавзолея пришла в голову владельцу крупнейшего в мире вертикального кладбища Пепе Алстуту - умершему в 2018 году близкому другу великого футболиста. Алстут надеялся, что мавзолей будет находиться на девятом этаже его сооружения, с видом на стадион "Вила Белмиро" клуба "Сантуш", где Пеле выступал в течение 18 лет.

Вместо этого семья похоронила его на втором этаже, чтобы фанаты могли иметь к нему доступ. Пеле покоится здесь с 3 января, через пять дней после кончины в возрасте 82 лет от рака толстой кишки.

Чтобы посетить мавзолей с понедельника по пятницу, желающие должны забронировать время на сайте Мемориального кладбища.

Пеле привел Бразилию к чемпионскому титулу на Кубках мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Он - единственный игрок, выигравший его трижды.