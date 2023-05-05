Королевские шалости: краткая история адюльтеров британских королей, принцев и принцесс

Сказочные свадьбы порой напоминают о плохом поведении королевских особ. Перед коронацией, которая состоится 6 мая, Euronews Culture исследует современную историю адюльтеров и связанных с ними скандалов в королевской семье Великобритании.

На протяжении всей истории Великобритании члены королевской семьи имели любовные связи и были вовлечены в ряд скандалов.

Исторически королевские браки часто были политическими договоренностями: королевские семьи выдавали замуж сыновей и дочерей, чтобы укрепить связи и влияние.

На протяжении веков выявился один общий фактор: неверность, похоже, является семейной чертой британских королей, и они изо всех сил стараются забыть некоторые из этих историй.

Благодаря британской прессе эти романтические скандалы постоянно держат членов монархии в поле зрения общественности.

В сериале "Корона" - хоть это и вымышленный взгляд на историю - есть сцена, которая довольно точно подводит итог. В ней принц Филипп говорит Диане: "Ты можешь сделать все, что тебе нужно, чтобы найти свое счастье. До тех пор, пока соблюдаешь одно условие: оставаться верной своему мужу и семье на публике".

Королевские браки - это публичное обязательство, сродни замужеству по расчету. И счастье, похоже, имеет к этому мало отношения. Говорят, в браке с покойной королевой Елизаветой II принц Филипп был связан с разными женщинами, включая актрису Патрицию Кирквуд и писательницу Дафну дю Морье.

Поскольку об их похождениях можно написать целые книги, мы обойдем стороной Генриха VIII с его многочисленными любовницами и женами, Елизавету I и Роберта Дадли, спорную королевскую связь, которая привела к конституционному кризису (Эдуард VIII и Уоллис Симпсон) или даже принцессу Маргарет и Питера Таунсенда.

Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс

Капитан Марк Филлипс и принцесса Анна Getty Images

У принцессы Анны, единственной дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа, был не самый лучший брак с капитаном Марком Филлипсом.

Пара поженилась в 1973 году и, казалось, вела две параллельные жизни. В 1985 году у Филлипса родился ребенок от новозеландской учительницы рисования по имени Хизер Тонкин. Тест ДНК, проведенный в 1991 году, подтвердил, что Фелисити - дочь Филлипса.

В 1992 году они официально развелись, и в том же году принцесса Анна снова вышла замуж за Тимоти Лоуренса, своего нынешнего мужа.

Принц Эндрю и Ку Старк

Принц Эндрю и Ку Старк Getty Images

Второй - и, по слухам, любимый - сын покойной королевы Елизаветы II принц Эндрю был в центре внимания на протяжении многих лет. Особенно в последнее время из-за дружбы с осужденным за секс-торговлю несовершеннолетними Джеффри Эпштейном, а также обвинений в сексуальных контактах с тогда еще несовершеннолетней Вирджинией Джуффре, что привело к досудебному соглашению, по которому сын британской королевы "пожертвовал" крупную сумму обвинявшей его в трех случаях принуждения к сексу американке.

Затем последовали обвинения в том, что герцог Йоркский получал "значительные суммы" от живущего в Лондоне турецкого бизнесмена, единогласное голосование властей города Йорка о лишении его почетного титула... Список можно продолжать.

Отмотайте время назад, в 80-е годы он встречался с американской актрисой. Ее звали Ку Старк, она была наиболее известна по роли в эротическом фильме 1976 года "Эмили". Их отношения подвергались критике, поскольку актриса не считалась королевской особой. Позже они разладились из-за давления СМИ, и в 1986 году принц Эндрю женился на Саре "Ферги" Фергюсон. Газеты писали о неверности обоих супругов, тем более что обязанности Эндрю как морского офицера заставляли его подолгу отсутствовать дома.

По словам Фергюсон, в первые пять лет брака супруги виделись примерно 40 дней в году.

Кстати говоря...

Сара Фергюсон и Джон Брайан

Печально известный снимок Джона Брайана, целующего пальцы ног Сары Фергюсон Alpha

К 1991 году брак между принцем Эндрю и Сарой Фергюсон оказался под угрозой.

Ее дружба с техасским мультимиллионером Стивом Уайаттом получила широкую огласку, когда в январе 1992 года в газетах появились их фотографии. В марте герцог и герцогиня Йоркские объявили о своем расставании.

После расставания Фергюсон поняла, что в прессу просочилось больше фотографий, чем она думала. На снимках, опубликованных The Daily Mirror, американский бизнесмен Джон Брайан целовал пальцы ее ног, пока она загорала топлесс.

Реакция была стремительной, и британская общественность посчитала, что Фергюсон должна быть лишена титула после развода. Она часто подвергалась насмешкам в британской бульварной прессе, которая не забывает об этом скандале.

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз Shutterstock

Мы подошли к самому главному.

Принц Чарльз и принцесса Диана поженились 29 июля 1981 года и прожили вместе 15 лет. Их союз был омрачен ревностью (Диана рассказала Би-би-си в знаменитом интервью 1995 года, что Чарльз обижен на внимание к ней со стороны публики).

В том же интервью Диана подтвердила, что "в браке было трое, а значит немного тесновато", намекая на Камиллу Паркер Боулз.

В 1986 году у Чарльза начался роман с Паркер Боулз, что он позже подтвердил в своей авторизованной биографии "Принц Уэльский", а также в 1994 году в интервью ITN. Этот роман продолжался, и в 1992 году частный телефонный разговор между Чарльзом и Камиллой просочился во все британские таблоиды.

"О, Боже. Я просто буду жить в твоих брюках или еще где-нибудь. Это было бы намного проще", - говорит Чарльз на пленке. "Во что ты собираешься превратиться, в трусики?" - отвечает Камилла. "Или, не дай Бог, в "Тампакс". Как бы мне повезло", - говорит он.

Согласно газете Sydney Morning Herald, королевский биограф Энтони Холден отметил, что подслушанный телефонный разговор "убедил большую часть нации в том, что наследник престола, потенциальный защитник веры, был прелюбодеем".

Споры были названы "Камиллагейт" и привели к тому, что Чарльз стал посмешищем. С Дианой они разошлись в 1992 году, но официально развелись только в 1996-м, за год до смерти Дианы.

Принцесса Диана и Джеймс Гилби / Джеймс Хьюитт

Джеймс Гилби (слева), принцесса Диана, Джеймс Хьюитт Getty Images

О Диане тоже ходили интересные слухи.

Скандал, который СМИ окрестили "Сквидгигейт" в начале 90-х годов, был связан с тем, что британская разведка якобы записала несколько телефонных разговоров Дианы и ее любовника Джеймса Гилби. Во время одного разговора Гилби ласково назвал Диану "Сквидги" более 50 раз. Записи были проданы британскому таблоиду The Sun.

В вышеупомянутом интервью 1995 года Диана также призналась в романе с офицером британской армии Джеймсом Хьюиттом во время ее брака с принцем Чарльзом.

"Он был моим большим другом в очень трудное время и всегда поддерживал меня", - сказала Диана. На вопрос, выходили ли их отношения за рамки близкой дружбы, принцесса ответила: "Да, да".

Хьюитт утверждал, что их роман начался в 1986 году, и когда об этом стало известно, многие обратили внимание на рыжие волосы Хьюитта, что привело к пересудам о том, что Хьюитт - настоящий отец принца Гарри.

После развода с Чарльзом Диана начала встречаться с египетским кинопродюсером Доди Аль Файедом, сыном миллиардера, бизнесмена Мохаммеда Аль Файеда из Harrods. Они погибли 31 августа 1997 года в автоаварии в Париже.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Chris Jackson / Getty Images

Рассказывают, что они влюбились друг в друга в университете Сент-Эндрюс, после того как Уильям увидел Кейт на показе мод. Однако многие предполагают, что Кейт поступила в Сент-Эндрюс, чтобы лишь для того, чтобы стать королевской подругой и будущей женой. В таблоидах ее неоднократно называли "Уэйти Кэти" ("Ждущая Кэти").

На протяжении многих лет ходило несколько слухов о неверности Уильяма. В частности, упоминалась Роуз Хэнбери, подруга Миддлтон. Он якобы провел День святого Валентина в 2023 году со своей любовницей, хотя никаких веских доказательств этому не появилось.

Многие утверждают, что внебрачные связи Уильяма - это известный факт, и ситуация обострилась, когда в статье Deuxmoi появилась информация о том, что эти отношения не являются секретом в Лондоне и что Кейт не возражает против того, чтобы у ее мужа были романы. В сочетании со слухами о том, что Уильям любит пеггинг (спросите у родителей) - что привело к появлению хэштега #PrinceOfPegging - кажется, что брак и этой пары далеко не самый счастливый.

Есть и предположения, что причиной разлада между принцами Гарри и Уильямом стало неодобрение романов брата.

Кстати, принц Гарри и Меган Маркл, кажется, опровергают тенденцию несчастливых браков в королевской семье, поскольку они, похоже, поженились по любви. А если вы хотите немного похихикать (даже если шоу в целом не так уж и хорошо), то мультсериал HBO Max "Принц" предполагает, что пара Уильям-Кейт терпеть не может друг друга.

Правда это или творческий вымысел - многим, похоже, все равно, когда речь заходит о королевских романах.

Зачастую британские таблоиды пускают в ход дезинформацию, чтобы просто продать побольше экземпляров и набрать больше кликов. Но что точно известно, так это то, что браки в британской королевской семье редко сочетаются с супружеским счастьем.