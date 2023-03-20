Фильм "Восход Авроры" удостоен Гран-при Женевского кинофестиваля

После 10 дней показов документальных и художественных фильмов на Женевском кинофестивале и форуме по правам человека (FIFDH) стал известен победитель конкурса.

Главный приз получил армянский анимационный фильм "Восход Авроры".

Режиссер Инна Саакян не смогла приехать в Швейцарию. Награда была вручена представителю армянской делегации в ООН.

Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает историю армянской девушки Авроры Мардиганян, которая пережила убийство отца, братьев и сестер, но смогла добраться до Соединенных Штатов.

В США она написала книгу "Растерзанная Армения", по которой в Голливуде позже был снят фильм "Аукцион душ".

"Колетт и Жюстен"

Премию имени Серджиу Вийеры де Меллу получила кинокартина "Колетт и Жюстен" французского режиссера конголезского происхождения Алена Кассанда, в котором он рассказывает историю своих деда и бабушки, переживших бельгийскую колонизацию, деколонизацию, а затем эмиграцию.

В фильме использованы воспоминания и фотографии его близких, а также архивные киноматериалы.

"Одна из причин, по которой я снял этот фильм, заключается в том, что я хотел переосмыслить повествование. Об этом не часто говорили в моей семье, в целом выходцы из Африки не всегда знают историю страны происхождения своих родителей. Кто хранит эту память? Как мы можем использовать эти архивы, чтобы рассказывать о прошлом с нашей собственной точки зрения?" - задается вопросом Кассанда.

"Этилат Роз"

Награду Всемирной организации против пыток получил фильм "Этилат Роз".

После возвращения к власти талибов в Афганистане свобода слова в стране подавляется, журналистам угрожают, однако сотрудники одной из крупнейших газет страны "Этилат Роз" пытаются продолжать работу.

"Я сделал это ради истории. Как социальный активист, мои друзья и коллеги, с которыми мы работаем по всему миру, должны призвать к ответу политиков, принимающих решения за эту страну", - говорит кинорежиссер Аббас Резайе.

Всего в программе Женевского кинофестиваля было представлено 36 фильмов, в том числе картина "Мы не погаснем" украинского режиссера Алисы Коваленко.