С шоколада Toblerone исчезнет изображение горы Маттерхорн

Шоколад Toblerone лишится культового изображения горы Маттерхорн на упаковке, так как теряет право называться "швейцарским". Дело в том, что американский владелец бренда, кондитерский гигант Mondelez, принял решение перенести производство за пределы Швейцарии — впервые в истории.

В прошлом году Mondelez объявила, что открывает новую производственную площадку для Toblerone в Словакии из-за растущего спроса на её продукцию во всем мире.

Изменения обошлись бренду недешево: согласно швейцарскому законодательству, только продукты на основе молока, целиком и полностью произведенные в Швейцарии, могут использовать национальную символику в своем маркетинге. Это означает, что швейцарский Toblerone, который был впервые создан в Берне в 1908 году, теперь будет выпускаться без горы Маттерхорн на упаковке — одной из своих самых узнаваемых черт. Изображение геральдического животного Берна, медведя, очертания которого спрятаны внутри Маттерхорна, также исчезнет.

Шоколад из хрустящего миндаля и медовой нуги легко узнать по уникальной треугольной форме, напоминающей альпийские горы, особому шрифту, логотипу и выгравированным на шоколаде надписям. Всё это, скорее всего, будет утрачено, поскольку Toblerone теперь будет частично производиться в Словакии.

Mondelez заявила, что изображение швейцарской горной вершины высотой 4 478 метров будет заменено на другую вершину, а шрифт на упаковке изменится. Кроме того, на ней будет написано "создано в Швейцарии" вместо "из Швейцарии".

На упаковке также будет стоять подпись основателя Toblerone Теодора Тоблера, что отдает дань уважения происхождению этого шоколада.

Хотя с новой упаковки и исчезнут многие символы, Mondelez считает, что компания выиграет в цифрах от решения перенести производство в Словакию. Ожидается, что новая производственная площадка в Восточной Европе позволит "производить миллионы дополнительных шоколадок".

Дизайн новой упаковки пока не раскрывается.