Украина: музей Балаклеи эвакуирует экспонаты

"Вот: повреждены стены, окна и выставленные здесь экспонаты", - говорит Елена Кузнецова, директор Краеведческого музея в Балаклее, в полутора часах езды к югу от Харькова. Линия фронта проходит всего в нескольких километрах отсюда.

В здание XIX века попал российский снаряд, повредивший крышу, фасад и помещения. Наиболее ценные из 13 тысяч экспонатов коллекции вывезены и переданы на хранение в Харьковский Исторический музей.

"Балаклея была оккупирована примерно 3 марта, - рассказывает Ольга Кузнецова. - С 3 марта мы не имели сюда доступа. Мы знаем, что здесь жили "орки": когда мы впервые пришли сюда, мы видели следы их пребывания".

Украинская армия освободила город в сентябре, но угроза обстрелов сохраняется, да и здание всё еще находится в аварийном состоянии; в нём нет отопления, и оставшиеся экспонаты также перевозятся в Харьков, чтобы начать ремонт и реконструкцию помещений.

"Мы планируем сделать проект, провести экспертизу. Мы также обратились в ЮНЕСКО с просьбой выделить средства на реконструкцию музея. Когда мы это сделаем, даст Бог, война закончится как можно скорее, мы вернем все экспонаты в музей", - говорит Владимир Попов, завотделом культуры горсовета Балаклеи.

Коллекции будут храниться в безопасном, тёплом и сухом месте в ожидании того момента, когда они смогут вернуться домой. Некоторые из них ещё нужно будетотреставрировать, и сотрудники музея ведут учёт повреждённых экспонатов.