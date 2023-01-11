Сменён командующий российской группировкой в Украине

Новым командующим российской группировкой в Украине назначен Валерий Герасимов, начальник генштаба вооружённых сил. В минобороны объясняют смену руководства необходимостью "расширить масштаб решаемых задач" и "организовать более тесное взаимодействие видов и родов войск".

Предыдущий командующий, Сергей Суровикин, станет одним из заместителей Герасимова. Он пробыл во главе группировки три месяца. С именем Суровикина связывают отступление из Херсона — единственного областного центра, который удалось захватить российской армии — а также масштабными ударами по украинской энергетической инфраструктуре.