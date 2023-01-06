RENDEZ-VOUS: лучшие культурные события Европы

В Лондоне в художественной галерее Тейт Модерн работает уникальная выставка. Здесь можно познакомиться с шедеврами французского живописца Поля Сезанна, представителя постимпрессионизма. В Тейт Модерн собрано 80 картин Сезанна, включая обнаженные натуры, натюрморты и необыкновенные пейзажи французского Прованса.

По мнению искусствоведов, Поль Сезанн навсегда изменил подход к живописи, а его постимпрессионистские работы открыли путь к модернизму и кубизму. "Он был для всех нас как отец", - сказал как-то Пикассо.

В Риме в Палаццо Бонапарте представлены 50 полотен Винсента Ван Гога. Ретроспектива приурочена к 170-летию со дня рождения великого мастера и отслеживает весь его творческий путь: от нидерландского периода до Парижа и Арля. За свой короткий век Ван Гог создал более двух тысяч произведений.

В национальном музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде проходит выставка, посвященная украинскому авангарду. В галерее выставлены картины, представляющие различные художественные течения - от фигуративного искусства до футуризма и конструктивизма первых десятилетий 20 века. Картины были отправлены в Испанию на фоне российского вторжения в Украину. Выставка продлится до 30 апреля.