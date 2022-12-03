Как записаться в фитнес-клуб и основать сообщество силовых атлетов в Дубае

Марко Сиполат – сооснователь самого посещаемого клуба пауэрлифтинга в Дубае и на всём Ближнем Востоке.

Марко рос в ЮАР, он вспоминает, что именно его мать привила ему любовь к разным видам спорта, а начинал он с плавания: "На всех важных соревнованиях, когда я выныривал на финише, я всегда слышал её голос в толпе".

После окончания учебы в области финансов и управления инвестициями Марко переехал в Дубай, стремясь жить и работать в мультикультурной конкурентной среде. "Я устроился в компанию по организации мероприятий. Я был зациклен на карьере, из-за неправильного питания и не самого подвижного образа жизни я стал прибавлять килограммы. И я сказал себе: "Нет, так больше продолжаться не может. Пора меняться", – говорит он.

Однажды в тренажёрный зал, куда мы с приятелем записались, пришёл бородач по имени Патрик. Он был первым настоящим пауэрлифтером, с которым я познакомился. Он выступал за команду Швеции на чемпионате мира...вскоре он стал нашим тренером. Марко Сиполат Desert Barbell

Узнав больше об этом виде спорта, Марок полюбил пауэрлифтинг и даже предложил Патрику собрать под одной крышей всех силовых атлетов Дубая: "Наши планы совпали. И вот так в декабре 2018-го появился Desert Barbell.

"Пауэрлифтинг или силовое троеборье – это по сути сочетание трёх упражнений: приседаний, жима лёжа и становой тяги", – говорит Патрик Хедквист. – Поэтому тренировки состоят в основном из этих элементов и сопутствующих упражнений. Любопытно то, что нам удалось "де-драматизировать" штангу для людей, которые понятия не имеют, что это такое пауэрлифтинг. У нас в клубе около 120 членов, это самые разные возрастные группы! Тренировки с отягощением благотворно влияют на здоровье".

18 спортсменов Desert Barbell будут представлять ОАЭ на чемпионате Азии по пауэрлифтингу, который пройдет в Дубае в этом году, и Марко – один из них. "Когда глава местного комитета спросил у меня: "Хочешь представлять Эмираты?" – как тут откажешь? Для меня это большая честь и привилегия. Я с нетерпением жду этих соревнований", – добавил Марко.