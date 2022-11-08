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Новости культуры

Дэн Маккаферти, бывший бессменный лидер "Назарета", скончался в возрасте 76 лет

Лидер группы Nazareth во время концерта в 2008 году
Лидер группы Nazareth во время концерта в 2008 году   -   Авторское право  Hermann J. Knippertz / AP Photo
 euronews

Дэн Маккаферти, бывший многие годы бессменным лидером и вокалистом шотландской рок-группы "Назарет", скончалcя в возрасте 76 лет. Об этом в Фейсбуке сообщил бас-гитарист команды Пит Эгнью.

"Дэн умер сегодня в 12:40, - написал Эгнью на официальной страницы Nazareth. - Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать."

Dan died at 12:40 today.

Posted by Nazareth on Tuesday, November 8, 2022

Минувшим летом скончался другой основатель группы, гитарист Мэнни Чарлтон. Эгнью остаётся последним из коллектива друзей, создавших Nazareth в 1968 году.

На пике славы в 70-х годах группа играла на многих рок-площадках Европы и США. Неподражаемый вокал Дэна Маккаферти остался на записях тех лет с первых альбомов, Nazareth и Exercises ("Упражнения"). За ними последовали Razamanaz, спродюсированный Р.Гловером из Deep Purple, и Rampant ("Буйный"), на котором появились первые прославившие группу хиты. Славу особого стиля "Назарета" продолжили композиции с Hair of the Dog (1975 года) и ещё с десяток альбомов вплоть до конца 90-х.

В годы Перестройки в СССР "Назарет" стал одной из первых западных рок-команд, приехавших в страну с серией концертов в начале 1990 года. Причём публика так тепло принимала шотландских рокеров, что они стали регулярно возвращаться в "страну Советов", а затем и в Россию, с новыми программами.

Маккаферти прекратил выступления с Nazareth в 2013 году из-за проблем со здоровьем, хотя продолжал записывать музыку как с группой, так и для сольных проектов. 14 октября он отметил свой 76-й день рождения.