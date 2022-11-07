Рэми Ясин: "Работа над независимым кино - это как рождение ребенка"

Рэми Ясин, режиссер и основатель Breakout Films, гость очередного выпуска программы "Встреча с местными".

"Воплотить фантазии в жизнь"

С миром кино Рэми познакомил отец, работавший в кино и на телевидении. "Я был подростком, жившим в ОАЭ в 80-х годах, и просмотр фильмов стал для меня окном в мир", - рассказал Рэми в интервью Euronews. Он вспоминает: "Мне тогда стало ясно, что можно воплотить фантазии из своей головы, вывести их на экран, чтобы другие увидели!"

Рэми изучал режиссуру в Нью-Йоркской киноакадемии, затем прошел курс в Ванкуверской киношколе в дополнение к степени бакалавра в области свободных искусств. Когда бывший коллега открыл продюсерскую компанию в Дубае, Рэми вернулся на родину. После 9 лет работы режиссером и продюсером рекламных роликов Рэми воспользовался возможностью поработать кастинг-директором и первым ассистентом режиссера в фильме "Сириана" с Мэттом Дэймоном и Джорджем Клуни в главных ролях. "Так я познакомился с тем, что такое - съемка студийных фильмов, это невероятный опыт, но тогда я почувствовал, что это - не мое", - рассказывает режиссер.

Фильм, как ребенок

Рэми нашел свою истинную страсть в независимом кино, которое, считает он, позволяет ему принимать более активное участие в создании историй и творческом развитии.

"Вы начинаете с чистого листа, а потом вдруг создаете мир, полный персонажей, событий, видите, как он превращается в законченную историю, в путешествие. Это как рождение ребенка". Рэми Ясин.

"В этом жанре вы чувствуете, что сами являетесь частью повествования, творческого развития картины. Вы начинаете с чистого листа, а потом вдруг создаете мир, полный персонажей, событий, видите, как он превращается в законченную историю, в путешествие. Это как рождение ребенка", - так Рэми описывает свои впечатления от работы в независимом кинематографе.

"Мне повезло, что несколько фильмов, над которыми я работал, были показаны на фестивалях, - продолжает он. - Фильм "Когда я увидел тебя" был показан на фестивале в Торонто и Берлинале. Фильм "Достойный" был представлен в Лондоне, а картина "Зинзана" - показана на фестивале Fantastic Fest. Моим дебютом в качестве сценариста и режиссера стал короткометражный фильм "В овертайме". Мировая премьера состоялась на Венецианском международном кинофестивале, а затем он был показан в Дубае, где получил приз жюри.

Моей первой полнометражной работой, где я продюсировал, снимал, играл, стала картина "Родословная", имевшая коммерческий успех. После нее я ушел в продюсирование. Мне предложили присоединиться к Image Nation для работы над фильмом "Наблюдающий". Он был отобран для участия в конкурсе на фестивале Сандэнс, что является невероятным достижением. Затем фильм купили для проката, показали в кинотеатрах. Признаюсь, это совсем другой опыт: увидеть фильм в кинозале, куда люди приобрели билеты. Это большая честь".

Сегодня Рэми и его студия Breakout Films продолжают работать над различными кино- и телепроектами и сотрудничают с талантливыми местными художниками и поставщиками услуг в Дубае, такими как Filmquip Media, Nested VFX и Pixojam.

"Во время создания фильма вы проходите через множество испытаний и проблем, и зачастую вас спасают ваши соратники, которые так же увлечены, как и вы", - заключает Рэми.