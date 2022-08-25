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Новости культуры

Иллюзионист Лоран Пирон стал чемпионом мира по магии

Бельгийский иллюзионист Лоран Пирон
Бельгийский иллюзионист Лоран Пирон   -   Авторское право  AFP
 Euronews

Главный герой представления — смятый комок бумаги. На сцене он крутится и танцует, как по волшебству. Именно этот трюк принес бельгийскому иллюзионисту Лорану Пирону звание чемпиона мира по магии.

Этот конкурс проходит раз в три года. В 2022-м в нем участвовали 110 фокусников из более чем 50 стран. В Квебеке они удивляли публику целых шесть дней.

"Мы создали это шоу под названием "Бумажный шар". Оно показывает всю простоту маленького листка бумаги, который оживает. Дело не в фокусах: цель — волшебные эмоции. Это нечто настолько яркое и сильное, что, когда стремишься к нему, полностью забываешь про понятие фокуса. У зрителей захватывает дух, и мы достигаем чего-то гораздо более особенного", — рассказывает Лоран Пирон.

Лоран Пирон увлекся фокусами в 18 лет, уехал в Канаду и начал выступать на улицах Ванкувера. Сегодня ему 35, и он готовится к шоу в Лас Вегасе, Японии и Великобритании.

"Когда я прилетел в Бельгию, вышел из самолета и включил телефон: там было голосовое сообщение с американского номера. Я подумал: "Странно". Включил — а там Дэвид Копперфильд, который поздравляет меня и говорит, что хотел бы со мной пообщаться и посмотреть мой номер. По крайней мере, в ближайшие три года он будет самым популярным шоу в мире", — говорит иллюзионист.