Оптическая иллюзия: штормовая волна или бог Посейдон?

Просто волна или сам Посейдон явился людям? Воображение миллионов пользователей интернета взбудоражил снимок фотографа Матьё Риврена.

Он сделал его в регионе Бретань на северо-западе Франции, когда там бушевал шторм "Жюстин". Гигантская волна ударилась о скалы, образовав фигуру, издалека напоминающую силуэт бога морей и океанов из древнегреческой мифологии.

Матьё Риврен, французский фотограф:

"Шёл дождь, свет был слабый, дело было уже к вечеру. Мы наблюдали, как волны поднимаются вдалеке, разбиваясь о дамбу. Одна из них поднялась выше других. Это произошло в какие-то доли секунды".

Кадр, в котором так легко угадывается облик Посейдона с его грозным выражением лица, да ещё с бородой и в короне - большая профессиональная удача.

В тот самый вечер по берегу прогуливались десятки фотографов. Но лишь одному из них удалось сделать снимок, передающий всю силу стихии и мощь природы.

Сразу же после публикации фотография стала вирусной в Интернете, её растиражировали СМИ по всему миру.