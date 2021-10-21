Там, где обитают боги

Йонас Кауфман, один из величайших теноров современности, выступил в Одеоне Герода Аттика, расположенном у подножия афинского Акрополя.

Это нечто особенное. Очарование античности и мысль о том, что две тысячи лет назад здесь сидели люди и также слушали артистов, просто завораживают. Йонас Кауфман тенор

Одеон был построен в 161 г. Это самый древний театр, в котором когда-либо доводилось выступать Кауфману. Он исполнил здесь, в сопровождении оркестра Греческой национальной оперы, арии из «Аиды» Верди, «Кармен» Бизе и «Тоски» Пуччини.

«Нам очень повезло в Греции, потому что в этой стране много античных театров, античных театров классической римско-эллинистической эпох, настоящих античных консерваторий. Колоссальную энергию этих мест мы использовали наилучшим образом», — рассказывает художественный директор Греческой национальной оперы Гиоргос Кумендакис.

Архитектурное наследие Древней Греции настолько заинтриговало знаменитого тенора, что он даже провёл здесь своеобразные полевые исследования: «Акустика в амфитеатрах, как правило, очень хорошая. Греки, конечно, умели строить, как следует».

«Изюминкой выступления, — говорит дирижёр Йохен Ридер, — конечно, является ария Nessun Dorma, которую Йонас Кауфманн до сих пор исполнял всего лишь несколько раз — по пальцам можно пересчитать, сколько раз он исполнял эту арию. И каждый раз это огромное удовольствие, люди — в восторге, и это действительно особенное переживание».

По словам Кауфмана, выступать в таком месте как Одеон — счастье для артиста: «Здесь многие греки уже говорили мне: „Ты почувствуешь, что общаешься с богами“. Потому что мы недалеко от места, где обитают боги».