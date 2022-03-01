Анна Нетребко прерывает карьеру, с Гергиевым разрывают контракты в Европе из-за Украины

Вслед за спортивными мероприятиями санкции против России дошли и до классической музыки.

О своем временном уходе со сцены объявила оперная дива Анна Нетребко, объяснив свое решение так:

"Сейчас не время для меня выступать и сочинять музыку. Надеюсь, моя аудитория поймет это решение".

Ранее об отмене концертов с ее участием в миланском театре Ла Скала сообщили итальянские СМИ, сославшись на болезнь певицы. Что сама оперная дива поспешила опровергнуть, но подтвердила, что в Милан не приедет.

Также о разрыве контракта с Нетребко объявил директор Баварской оперы Серж Дорни, по его словам, причиной прекращения отношений стало "недостаточное дистанцирование" от позиции Кремля по военным действиям на Украине.

По той же причине Баварская опера разорвал сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым.

Ранее обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, которую он занимал с 2015 года.