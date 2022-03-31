Анна Нетребко осудила войну и возвращается на сцену

Анна Нетребко осудила войну и возвращается на сценуКомментарии
Анна Нетребко, больше месяца хранившая молчание, осудила войну на Украине и заявила, что никогда не получала финансовой поддержки от правительства России.
В конце своего поста в одной из соцсетей певица анонсировала возобновление выступлений в Европе в конце мая.
26 февраля, через два дня после начала военных действий, Нетребко написала "заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину - это неприемлемо!"
Спустя несколько дней стало известно, что "Метрополитен-опера", "Ла Скала" и Баварская государственная опера разорвали контракты с оперной дивой из-за ее отказа публично осудить действия России на Украине.
После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
В своем последнем посте певица поясняет, что с президентом Путиным она встречалась всего несколько раз, в основном_ по случаю вручения ей наград.
Тем не менее на президентских выборах в 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина.
Певица внесена Украиной в базу "Миротворец" за финансовую помощь Донбасс-опере в 2014 году.