Анна Нетребко осудила войну и возвращается на сцену

Анна Нетребко, больше месяца хранившая молчание, осудила войну на Украине и заявила, что никогда не получала финансовой поддержки от правительства России.

В конце своего поста в одной из соцсетей певица анонсировала возобновление выступлений в Европе в конце мая.

26 февраля, через два дня после начала военных действий, Нетребко написала "заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину - это неприемлемо!"

Спустя несколько дней стало известно, что "Метрополитен-опера", "Ла Скала" и Баварская государственная опера разорвали контракты с оперной дивой из-за ее отказа публично осудить действия России на Украине.

После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.

В своем последнем посте певица поясняет, что с президентом Путиным она встречалась всего несколько раз, в основном_ по случаю вручения ей наград.

Анна Нетребко получает нагрудный знак почетного звания Народного артиста РФ из рук президента Путина. 2008 год Vladimir Rodionov/AP

Тем не менее на президентских выборах в 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина.

Певица внесена Украиной в базу "Миротворец" за финансовую помощь Донбасс-опере в 2014 году.