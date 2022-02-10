Дубайский фестиваль культуры и искусства Quoz Arts Fest

В Дубае снова прошел фестиваль Quoz Arts Fest. Обычно этот фестиваль, доступ на который совершенно бесплатен, состоит из музыкальных выступлений, выставок, интерактивного искусства, фудтраков и занятий по физической культуре. Другими словами — каждый здесь найдет что-то на свой вкус.

Утро первого фестивального дня началось с занятия йогой под открытым небом. По словам основательницы студии Shimis Yoga и организатора сеанса Симоны Стантон, фестиваль предоставляет удобный случай познакомить с йогой еще больше людей.

Тема фестиваля этого года называется “Быстрые сны”. Организаторы предлагают посетителям остановить мгновение и окунуться в мир грез. Внимание многих привлекла Гайя, произведение искусства диаметром в семь метров работы британского художника Люка Джеррама. Здесь можно увидеть изображения поверхности Земли, сделанные НАСА.

На фестивале представлены искусства и культура региона, от современного танца до живописи, которую можно приобрести на месте, чтобы поддержать художников. По оценке организаторов, за два дня выставку посетили 40 тыс. человек.

Здесь находится место для детей и взрослых, для искусств и ремесел. Есть место и для пушистых членов семьи. Свои стенды здесь открыли и местные бизнесмены, чтобы рассказать о себе публике.

Самые необычные товары можно найти в магазине секонд-хенд Kave. “Kave — в буквальном смысле пещера, — объясняет хозяйка магазина Заина Канаан. — Укромное место, о котором мало, кто знает. Но попав в него раз, вы обязательно захотите вернуться. Очень приятно видеть этот поток людей, то, как они заходят к нам и проявляют любопытство в отношении того, что мы делаем”.

Еще одна постоянная достопримечательность этой улицы — кинотеатр “Акил”, в котором демонстрируется независимое кино, созданное в регионе и за его пределами.

По словам его директора по маркетингу и развитию Халида Ас-Саби, это уникальное в своем роде место для ОАЭ: “Это первый артхаус-кинотеатр в регионе. Мы показываем фильмы, которые обычно не идут в больших мультиплексных кинотеатрах. Это платформа, поддерживающая и продвигающая кинематографистов со всего мира и в том числе наших собственных. Мы гордимся, что это происходит в наших стенах”.

За два дня на “Квоз-фесте” можно познакомиться со всеми аспектами культурной и художественной жизни Дубая, еще одной стороны жизни города, который предлагает людям столько много открытий.