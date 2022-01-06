Церемонию Grammy перенесли из-за коронавируса

Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy ("Грэмми") перенесена на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. мероприятие должно было состояться 31 января в Лос-Анджелесе В Национальной академии искусства и науки звукозаписи посчитали, что организация церемонии в данный период сопряжена с большими рисками из-за омикрон-штамма.

Больше всего номинаций в основных категориях — 11 — получил американский музыкант, лидер группы Stay Human Джон Батист. В этом году артисты соревнуются в 85 номинациях, в том числе в двух новых — "Лучшее мировое музыкальное выступление" и "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.

Из-за коронавируса 11-дневный фестиваль независимого кино Sundance ("Сандэнс") в американском штате Юта пройдет в онлайн-формате, ранее планировалось, что некоторые элементы фестиваля будут организованы с участием актеров и зрителей. Дата начала фестиваля не изменилась и намечена на 20 января.