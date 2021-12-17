Новое болгарское вино из старинных сортов винограда

Петр Георгиев и Радостин Милков — основатели винодельни Georgiev/Milkov. Они представляют новое поколение болгарского виноделия, реализующее новые идеи, но по-прежнему укорененное в болгарской традиции.

Производство вина стартовало в 2014 г., сначала из чистого интереса. Не имея собственного виноградника, партнеры отправились в путешествие по Болгарии, чтобы изучить чисто болгарские сорта винограда, которые, на их взгляд, незаслуженно обходили внимание другие производители вина.

Для эксперимента мы выбрали два сорта, Рубин и Мавруд, рассказывает Петр, и изготовили из них две бочки вина.

Радостин впервые познакомился с виноделием, когда ему было лет 8. Вино для домашнего потребления делали его отец и дед. Петр сам заинтересовался виноделием. Друзья обнаружили, что их объединяет общий интерес к этому занятию, когда они вместе учились в Пловдивском университете.

Чтобы набраться опыта, они объездили несколько стран мира, в том числе Австрию, США, Мальту, Китай и Новую Зеландию.

Философия, которой мы придерживаемся, говорит Радостин, состоит в том, что вино должно выражать особенность почвы и растущих на ней плодов. Мы пытаемся максимально избегать технологического воздействия, которое могло бы изменить вкус вина.

Георгиев и Милков хотят сделать вино из местных сортов винограда доступным и понятным для молодого поколения. Особый интерес для них представляют игристые вина естественного брожения и вина без посторонних добавок.

Например, вино из красного мискета они делают и игристым, и простым. Хотя этот сорт винограда называется «красным», вино из него получается белым. Фирма Georgiev/Milkov делает игристое вино естественного брожения на базе красного вина сорта Мавруд (от греческого слова «мавр» - черный).

Радостин и Петр говорят, что виноделие для них уже стало образом жизни. В каждой бутылке, говорит Петр, - заключено мое понимание жизни и вся моя жизнь.

А по словам Радостина, ему приятно сознавать, что «каждая бутылка вина, которая дойдет до кого-нибудь вне Болгарии, передаст ему частицу нашей страны».