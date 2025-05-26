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Европейские фондовые индексы растут на фоне заявления Трампа об отсрочке введения пошлин

Президент США Дональд Трамп. 25 мая 2025 г.
Президент США Дональд Трамп. 25 мая 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tina Teng
Опубликовано
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Европейские торговые площадки в понедельник открылись ростом после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что готов отложить введение 50% пошлин на импорт из ЕС.

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Решение президента США Дональда Трампа отложить введение 50-процентных пошлин на импорт из ЕС (до 9 июля) вызвало резкий рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Об отсрочке Трамп объявил в воскресенье после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я согласился на продление (отсрочки) до 9 июля 2025 года. Это была моя привилегия", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также процитировал заявление фон дер Ляйен на сайте X, в котором она написала: "У ЕС и США самые значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам потребуется время до 9 июля".

Второго апреля Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин для ЕС, а затем заявил, что снижает их до 10 % на 90 дней. Однако после американский лидер пригрозил ввести 50-процентные тарифы с 1 июня, ссылаясь на отсутствие прогресса в переговорах из-за разногласий между странами-членами ЕС. По словам главы торгового блока Мароша Шефчовича, на прошлой неделе ЕС представил США пересмотренное торговое предложение.

В пятницу в социальных сетях Трамп раскритиковал ЕС за "торговые барьеры" и "необоснованные судебные иски против американских компаний", которые, по его словам, способствуют ежегодному торговому дефициту в размере более 250 млрд долларов (219 млрд евро). "Наши дискуссии с ними (ЕС) ни к чему не приводят!" - написал он, оправдывая свой шаг по повышению импортных пошлин.

Угрозы Трампа по поводу пошлин вызвали широкую распродажу на рынках США и Европы в пятницу, что свидетельствует о новой эскалации напряженности в мировой торговле, спустя всего две недели после последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Биржи отреагировали ростом на заявление Трампа

Европейские рынки положительно отреагировали на заявление Трампа об отсрочке введения пошлин. В ходе торгов 26 мая (по состоянию на 10:30 утра) французский индекс CAC-40 увеличился почти на 1%, немецкий DAX подрос на 1,35%. Торги в Великобритании не проходят в понедельник в связи с выходным днем.

Американские фондовые фьючерсы также значительно выросли: промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,85 %, S&P 500 - на 1 %, а Nasdaq 100 - на 1,19 %.

Евро растет, а доллар слабеет

В ходе азиатской сессии евро продолжил рост по отношению к доллару США. По состоянию на 3:35 утра CEST пара EUR/USD поднялась выше отметки 1,40. Это самый высокий показатель с 29 апреля. По словам аналитиков, основным фактором снижения курса доллара является предельная потеря доверия к американским активам.

Недавно агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США, ссылаясь на опасения по поводу роста государственного долга и увеличения бюджетного дефицита. Предложенные Трампом планы по сокращению налогов и расходов также сталкиваются с жесткой оппозицией в Конгрессе. Эти дополнительные факторы привели к возобновлению на прошлой неделе распродаж американских активов, включая акции, доллар и государственные облигации.

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