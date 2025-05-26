Европейские фондовые индексы растут на фоне заявления Трампа об отсрочке введения пошлин

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Решение президента США Дональда Трампа отложить введение 50-процентных пошлин на импорт из ЕС (до 9 июля) вызвало резкий рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Об отсрочке Трамп объявил в воскресенье после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я согласился на продление (отсрочки) до 9 июля 2025 года. Это была моя привилегия", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также процитировал заявление фон дер Ляйен на сайте X, в котором она написала: "У ЕС и США самые значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам потребуется время до 9 июля".

Второго апреля Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин для ЕС, а затем заявил, что снижает их до 10 % на 90 дней. Однако после американский лидер пригрозил ввести 50-процентные тарифы с 1 июня, ссылаясь на отсутствие прогресса в переговорах из-за разногласий между странами-членами ЕС. По словам главы торгового блока Мароша Шефчовича, на прошлой неделе ЕС представил США пересмотренное торговое предложение.

В пятницу в социальных сетях Трамп раскритиковал ЕС за "торговые барьеры" и "необоснованные судебные иски против американских компаний", которые, по его словам, способствуют ежегодному торговому дефициту в размере более 250 млрд долларов (219 млрд евро). "Наши дискуссии с ними (ЕС) ни к чему не приводят!" - написал он, оправдывая свой шаг по повышению импортных пошлин.

Угрозы Трампа по поводу пошлин вызвали широкую распродажу на рынках США и Европы в пятницу, что свидетельствует о новой эскалации напряженности в мировой торговле, спустя всего две недели после последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Биржи отреагировали ростом на заявление Трампа

Европейские рынки положительно отреагировали на заявление Трампа об отсрочке введения пошлин. В ходе торгов 26 мая (по состоянию на 10:30 утра) французский индекс CAC-40 увеличился почти на 1%, немецкий DAX подрос на 1,35%. Торги в Великобритании не проходят в понедельник в связи с выходным днем.

Американские фондовые фьючерсы также значительно выросли: промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,85 %, S&P 500 - на 1 %, а Nasdaq 100 - на 1,19 %.

Евро растет, а доллар слабеет

В ходе азиатской сессии евро продолжил рост по отношению к доллару США. По состоянию на 3:35 утра CEST пара EUR/USD поднялась выше отметки 1,40. Это самый высокий показатель с 29 апреля. По словам аналитиков, основным фактором снижения курса доллара является предельная потеря доверия к американским активам.

Недавно агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США, ссылаясь на опасения по поводу роста государственного долга и увеличения бюджетного дефицита. Предложенные Трампом планы по сокращению налогов и расходов также сталкиваются с жесткой оппозицией в Конгрессе. Эти дополнительные факторы привели к возобновлению на прошлой неделе распродаж американских активов, включая акции, доллар и государственные облигации.