С 2019 года зарплата гендиректоров компаний выросла в 56 раз больше, чем у работников

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Средняя зарплата руководителей компаний по всему миру выросла на 50% в реальном выражении с 2019 года, в то время как средняя зарплата работника за тот же период увеличилась всего на 0,9%.

Таким образом с 2019 года зарплата генеральных директоров выросла в 56 раз больше, чем зарплата работников, об этом говорится в докладе глобальной благотворительной организации Oxfam, опубликованном в честь Международного дня трудящихся.

Oxfam опросила 2 000 компаний в 35 странах, в которых руководители зарабатывали более 1 миллиона долларов (885,8 миллиона евро) в 2024 году.

Организация обнаружила, что в Европе одни из самых высокооплачиваемых генеральных директоров - в Ирландии и Германии, которые в 2024 году заработают в среднем $6,7 млн (€5,9 млн) и $4,7 млн в год (€4,1 млн) соответственно.

Для сравнения, средняя зарплата гендиректора в Южной Африке в 2024 году составила 1,6 млн долларов (1,4 млн евро), а в Индии - 2 млн долларов (1,7 млн евро).

"Год за годом мы наблюдаем одно и то же гротескное зрелище: зарплаты руководителей компаний растут, в то время как зарплаты работников почти не меняются", - заявил исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

Люди несут транспаранты во время акции протеста против недоступного жилья в Португалии в Лиссабоне, 28 сентября 2024 года AP Photo

"Это не сбой в системе - система работает именно так, как задумано, перегоняя богатство все выше и выше, в то время как миллионы работающих людей с трудом могут позволить себе аренду жилья, еду и медицинское обслуживание", - добавил Бехар.

Из 45 501 опрошенной корпорации, в которой генеральный директор зарабатывал более 10 миллионов долларов (8,86 миллиона евро), а его пол был открыто указан, менее 7% возглавляла женщина.

"Во всем мире трудящиеся лишены основ жизни, в то время как корпорации получают рекордные прибыли, уклоняются от налогов и лоббируют, чтобы уйти от ответственности, - заявил Люк Триангл, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП).

Миллиардеры, которые часто полностью или частично владеют крупными корпорациями, за последний год получили в среднем $206 млрд (€182,7 млрд) нового богатства.

Это эквивалентно $23 500 (€20 836) в час и превышает средний мировой показатель дохода на 2023 год в $21 000 (€18 621).

Хотя Международная организация труда (МОТ) заявила, что в 2024 году реальная заработная плата вырастет на 2,7%, многие работники наблюдают стагнацию заработной платы: в прошлом году реальный рост заработной платы составил 0,6% во Франции, Южной Африке и Испании.

Неравенство в оплате труда в мире уменьшилось, но оно остается особенно высоким в странах с низким уровнем дохода, где доля доходов 10% самых богатых в 3,4 раза выше, чем у 40% самых бедных.