NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

С 2019 года зарплата гендиректоров компаний выросла в 56 раз больше, чем у работников

Силуэт пешехода на фоне высотки на Уотер-стрит, 160, в финансовом районе Манхэттена, 11 апреля 2023 года.
Силуэт пешехода на фоне высотки на Уотер-стрит, 160, в финансовом районе Манхэттена, 11 апреля 2023 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Estelle Nilsson-Julien
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

"Год за годом мы наблюдаем одно и то же гротескное зрелище: зарплаты руководителей компаний растут, в то время как зарплаты работников почти не меняются", - заявил исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

РЕКЛАМА

Средняя зарплата руководителей компаний по всему миру выросла на 50% в реальном выражении с 2019 года, в то время как средняя зарплата работника за тот же период увеличилась всего на 0,9%.

Таким образом с 2019 года зарплата генеральных директоров выросла в 56 раз больше, чем зарплата работников, об этом говорится в докладе глобальной благотворительной организации Oxfam, опубликованном в честь Международного дня трудящихся.

Oxfam опросила 2 000 компаний в 35 странах, в которых руководители зарабатывали более 1 миллиона долларов (885,8 миллиона евро) в 2024 году.

Организация обнаружила, что в Европе одни из самых высокооплачиваемых генеральных директоров - в Ирландии и Германии, которые в 2024 году заработают в среднем $6,7 млн (€5,9 млн) и $4,7 млн в год (€4,1 млн) соответственно.

Для сравнения, средняя зарплата гендиректора в Южной Африке в 2024 году составила 1,6 млн долларов (1,4 млн евро), а в Индии - 2 млн долларов (1,7 млн евро).

"Год за годом мы наблюдаем одно и то же гротескное зрелище: зарплаты руководителей компаний растут, в то время как зарплаты работников почти не меняются", - заявил исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

Люди несут транспаранты во время акции протеста против недоступного жилья в Португалии в Лиссабоне, 28 сентября 2024 года
Люди несут транспаранты во время акции протеста против недоступного жилья в Португалии в Лиссабоне, 28 сентября 2024 годаAP Photo

"Это не сбой в системе - система работает именно так, как задумано, перегоняя богатство все выше и выше, в то время как миллионы работающих людей с трудом могут позволить себе аренду жилья, еду и медицинское обслуживание", - добавил Бехар.

Из 45 501 опрошенной корпорации, в которой генеральный директор зарабатывал более 10 миллионов долларов (8,86 миллиона евро), а его пол был открыто указан, менее 7% возглавляла женщина.

"Во всем мире трудящиеся лишены основ жизни, в то время как корпорации получают рекордные прибыли, уклоняются от налогов и лоббируют, чтобы уйти от ответственности, - заявил Люк Триангл, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП).

Миллиардеры, которые часто полностью или частично владеют крупными корпорациями, за последний год получили в среднем $206 млрд (€182,7 млрд) нового богатства.

Это эквивалентно $23 500 (€20 836) в час и превышает средний мировой показатель дохода на 2023 год в $21 000 (€18 621).

Хотя Международная организация труда (МОТ) заявила, что в 2024 году реальная заработная плата вырастет на 2,7%, многие работники наблюдают стагнацию заработной платы: в прошлом году реальный рост заработной платы составил 0,6% во Франции, Южной Африке и Испании.

Неравенство в оплате труда в мире уменьшилось, но оно остается особенно высоким в странах с низким уровнем дохода, где доля доходов 10% самых богатых в 3,4 раза выше, чем у 40% самых бедных.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Медиакомпания Криштиану Роналду увольняет журналистов в рамках сокращения расходов

Греция: зеленую энергию нельзя оставлять без присмотра

Apple планирует перенести сборку iPhone из США в Индию в качестве удара по Китаю