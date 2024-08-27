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Канада вводит тариф в 100% на электромобили китайского производства

Канада повысила тарифы
Канада повысила тарифы Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Tina Teng
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вслед за Соединенными Штатами Канада объявила о введении тарифов на электромобили китайского производства, в том числе и на автомобили Tesla. В понедельник акции Tesla упали на 3% в ответ на эту новость.

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Правительство Канады объявило о введении тарифа в 100% на электромобили китайского производства и тарифа в 25% на сталь и алюминий, таким образом присоединившись к западным союзникам для защиты отечественных производителей.

Этот шаг повторяет действия Соединенных Штатов, ближайшего торгового партнера Канады, которые в мае ввели 100%-й тариф на электромобили китайского производства. В отличие от этого, Европейский союз планирует ввести гораздо более низкие пошлины на импорт из Китая, в частности, на автомобили Tesla.

Канада вводит дополнительные ограничения на импорт из Китая

Решение было принято после трехдневного совещания за закрытыми дверями с участием советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и членов кабинета министров в Галифаксе, Новая Шотландия.

Трюдо заявил: "Такие игроки, как Китай, решили создать для себя несправедливое преимущество на мировом рынке, поставив под угрозу безопасность наших важнейших отраслей промышленности и вытеснив преданных канадских автопроизводителей и металлургов". Он также подчеркнул, что Оттава будет продолжать работать с США и их союзниками, чтобы гарантировать, что потребители по всему миру не будут страдать от нерыночной практики таких стран, как Китай.

Новые тарифы на электромобили, которые включают в себя пошлины на некоторые гибридные пассажирские автомобили, грузовики, автобусы и фургоны, вступят в силу 1 октября, и станут дополнением к существующим 6,1%-ным пошлинам на импорт из Китая. Дополнительные пошлины на сталь и алюминий начнут действовать с 15 октября. Заместитель премьер-министра Христя Фриланд объявила, что Канада также начнет 30-дневные консультации для изучения потенциальных тарифов на другие сектора, включая аккумуляторы, солнечные батареи, чипы и важнейшие минералы.

100% налог Канады на Tesla китайского производства

100% налог также затронет Tesla китайского производства. Акции крупнейшего в мире производителя электромобилей упали на 3% в понедельник. Идентификационные коды транспортных средств указывают на то, что компактный седан Model 3 и кроссовер Model Y были отправлены из Китая в Канаду, хотя компания не раскрывает конкретные цифры. Канадское правительство заявило, что автопроизводители не пострадают, если перенесут производство из Китая в другие страны.

На самом деле, китайские производители электромобилей пока не смогли занять значительную долю рынка в Канаде, и основными электромобилями являются Tesla китайского производства. Данные Статистического управления Канады показывают, что стоимость китайских электромобилей, импортированных из Китая в Канаду, выросла до 2,2 млрд канадских долларов (1,97 млрд евро) в прошлом году, по сравнению со 100 млн канадских долларов (90 млн евро) в 2022 году. Согласно данным Ванкувера, крупнейшего канадского порта, импорт из Китая увеличится на 460 %, когда Tesla начнет продавать в Канаде электромобили шанхайского производства. Однако основное беспокойство канадского правительства вызывают другие китайские производители электромобилей, такие как BYD, которые планируют выйти на рынок уже в 2025 году.

Европейская комиссия, напротив, недавно обновила свои новые пошлины для Китая, снизив дополнительный тариф на электромобили Tesla, произведенные в Китае, до 9%, по сравнению с ранее запланированными 20,8%. Евросоюз пришел к выводу, что Tesla получает меньше субсидий от китайского правительства, в основном пользуясь поставками батарей по ценам ниже рыночных, выгодным землепользованием и снижением подоходного налога для экспортеров в Китае.

Китай назвал действия Канады "протекционизмом".

В ответ посольство Китая в Канаде опубликовало заявление, в котором обвинило Канаду в пренебрежении правилами Всемирной торговой организации (ВТО) и назвало этот шаг "типичным актом протекционизма и политики", который "вредит потребителям, бизнесу и усилиям по переходу к "зеленой" энергетике и борьбе с глобальным изменением климата".

В заявлении также утверждается, что быстрое развитие китайской электронной промышленности и других секторов является результатом инноваций, комплексной системы производства и цепочки поставок, а также конкурентоспособной продукции, а не зависимости от субсидий для получения конкурентных преимуществ. Посольство предупредило, что "Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

По данным агентства Синьхуа, Китай обсудит вопрос тарифов с американскими чиновниками во время их встречи с министром иностранных дел КНР Ваном на этой неделе.

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