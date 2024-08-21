Китай начал антисубсидиарную проверку молочной продукции ЕС

Пекин объявил о проведении расследования в ответ на тарифы ЕС на импорт электромобилей.

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Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении молочных продуктов, импортируемых из Европейского союза, говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованном в среду, что свидетельствует об обострении торговых разногласий между Брюсселем и Пекином.

Расследование, запрошенное двумя промышленными группами, поддерживаемыми государством, обсуждалось в ходе консультаций с Европейской комиссией 14 августа, говорится в заявлении. Расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, но может быть продлено еще на шесть.

Расследование будет проводиться в отношении субсидирования ЕС производства свежих и плавленых сыров, голубых сыров и других продуктов из сыра, молока и сливок. По заявлении китайского министерства сообщается, что под расследование попадут 20 программ субсидирования в восьми странах-членах ЕС - Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии, Италии и Румынии.

В их число входят некоторые программы субсидирования в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP).

Ответный шаг последовал менее чем через 24 часа после того, как исполнительная власть ЕС заявила о своем намерении ввести окончательные тарифы в размере до 36,3% на импорт китайских электромобилей с аккумуляторами (BEV) после девятимесячного расследования.

Оно показало, что Пекин предоставляет щедрые субсидии по всей цепочке создания стоимости BEV, давая китайским компаниям несправедливое преимущество и угрожая задушить внутреннюю промышленность ЕС, искусственно занижая цены на BEV.

ЕС также расследует потенциально пагубное влияние китайских субсидий для производителей ветряных турбин и солнечных панелей на промышленность 27 стран блока.

Пекин уже начал антидемпинговые расследования в отношении свинины, алкоголя и химической продукции ЕС, а также расследование в отношении государственных закупок медицинского оборудования.

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл "принял к сведению" решение китайского правительства, говорится в заявлении, полученном Euronews.

"Теперь Еврокомиссия проанализирует заявку и будет внимательно следить за ходом разбирательства в координации с промышленностью ЕС и государствами-членами", - добавил Гилл.

"Еврокомиссия будет решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС и Единой сельскохозяйственной политики, а также вмешиваться в случае необходимости, чтобы обеспечить полное соответствие расследования правилам ВТО".

Боррель предостерегает от "систематической конфронтации"

Во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что блоку следует избегать "систематической конфронтации" с Китаем, поскольку торговая напряженность между обеими сторонами грозит перекинуться на другие страны.

"Наши политические системы различны, но это не должно приводить к систематическому и постоянному соперничеству", - сказал Боррель, выступая на ежегодной конференции "Quo Vadis Europa?" в испанском городе Сантандер. "Это не в наших интересах".

Однако Боррель, который осенью этого года должен покинуть свой пост после пяти лет руководства дипломатическим ведомством ЕС, также предупредил, что торговая война между Китаем и другими мировыми державами может стать неизбежной.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы мир вступил в торговую войну. Однако возможно, что эта торговая война (...) неизбежна", - пояснил он. "Это логика вещей".

Он также отметил, что интересы Европы не всегда будут совпадать с интересами США, и призвал блок быть более готовым поступать по-своему.

"Когда они (США) принимают торговые меры против Китая - потому что они так делают - они не спрашивают нас, устраивает ли это нас или нет (в Европе)", - сказал Боррель.

"Когда они запрещают импорт китайских автомобилей или вводят сдерживающие тарифы, они не спрашивают себя, куда пойдут эти китайские автомобили, которые не попадут в США. Куда они пойдут? На какой еще рынок они могут попасть? Ну, конечно, на европейский рынок, и это создает проблему конкурентоспособности для нашей промышленности", - добавил он.