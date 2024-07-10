Минэкономики Германии готово "купить" иностранных профессионалов

Предлагаемые Германией налоговые льготы для квалифицированных иностранных работников "социально взрывоопасны", говорят оппозиция и профсоюзы.
После нескольких месяцев политических споров, грозивших развалить правящую коалицию канцлера Олафа Шольца, правительство Германии согласовало проект бюджета страны на 2025 год.
Один пункт в нем вызвал особенно много разногласий. Это - идея министра экономики Роберта Хабека о предоставлении налоговых льгот квалифицированным иностранным работникам, чтобы ликвидировать нехватку кадров в Германии. Хабек предположил, что налоговые скидки (30-процентов на первом этапе и 10% через три года)станут стимулом для притока иностранных профи.
Министр экономики обосновал свою идею тем, что подобные меры успешно применяются в других странах, таких как Австрия и Нидерланды: "Если в Германию приедет больше квалифицированных людей, желающих работать и воспользоваться льготами, то мы все выиграем", - заметил Хабек. Однако эта идея подверглась резкой критике со стороны некоторых партий, которые утверждают, что она отдает предпочтение иностранным гражданам перед гражданами Германии.
"Пощечина трудолюбивым немцам"?
Пресс-секретарь по экономической политике Христианско-демократического союза Джулия Кокнер заявила, что предложение Хабека равносильно "дискриминации жителей страны". Раскритиковал план и генеральный секретарь союза Мартин Хубер. По его словам, "льготный налоговый режим - настоящий скандал".
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии", сделавшая борьбу с иммиграцией центральным тезисом своей предвыборной кампании, назвала эту идею "пощечиной трудолюбивым немцам".
План вызвал критику и с другой стороны политического спектра. По мнению Сюзанны Фершль, члена парламента от "Левой партии", он предоставит квалифицированным иностранным работникам преимущества по сравнению с другими иммигрантами в Германии. А глава Конфедерации немецких профсоюзов Ясмин Фахими назвала предложение "социально взрывоопасным". По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Германия уже опустилась с 12-го на 15-е место в списке наиболее привлекательных для иностранцев стран.
По подсчетам Немецкого экономического института, нехватка квалифицированных кадров в ключевых отраслях стоит стране 29 миллиардов евро, что в десять раз больше, чем в 2010 году. Министр Хабек утверждает, что план, сработавший в других странах, заслуживает внедрения, пусть и в качестве эксперимента, в Германии.
Бюджет, утвержденный в прошлую пятницу, едва не стал причиной распада правящей коалиции: трем входящим в нее партиям пришлось искать компромисс между необходимостью увеличения госрасходов и установленным конституцией лимитом долга. Еще одним спорным аспектом плана является ограничение расходов на европейскую оборону и безопасность, что, похоже, приведет к новым столкновениям между Германией и ее международными партнерами. Последние в прошлом обвиняли страну в недостаточном вкладе в Украину.
Правительственная коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии, Либерально-демократической партии и "зеленых", становится все более непопулярной. На июньских европейских выборах она потерпела убедительное поражение перед лицом правоцентристского блока ХДС/ХСС.