Минэкономики Германии готово "купить" иностранных профессионалов

Предлагаемые Германией налоговые льготы для квалифицированных иностранных работников "социально взрывоопасны", говорят оппозиция и профсоюзы.

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После нескольких месяцев политических споров, грозивших развалить правящую коалицию канцлера Олафа Шольца, правительство Германии согласовало проект бюджета страны на 2025 год.

Один пункт в нем вызвал особенно много разногласий. Это - идея министра экономики Роберта Хабека о предоставлении налоговых льгот квалифицированным иностранным работникам, чтобы ликвидировать нехватку кадров в Германии. Хабек предположил, что налоговые скидки (30-процентов на первом этапе и 10% через три года)станут стимулом для притока иностранных профи.

Министр экономики обосновал свою идею тем, что подобные меры успешно применяются в других странах, таких как Австрия и Нидерланды: "Если в Германию приедет больше квалифицированных людей, желающих работать и воспользоваться льготами, то мы все выиграем", - заметил Хабек. Однако эта идея подверглась резкой критике со стороны некоторых партий, которые утверждают, что она отдает предпочтение иностранным гражданам перед гражданами Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц (в центре), министр экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, 5 июля 2024 года. Kay Nietfeld/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

"Пощечина трудолюбивым немцам"?

Пресс-секретарь по экономической политике Христианско-демократического союза Джулия Кокнер заявила, что предложение Хабека равносильно "дискриминации жителей страны". Раскритиковал план и генеральный секретарь союза Мартин Хубер. По его словам, "льготный налоговый режим - настоящий скандал".

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии", сделавшая борьбу с иммиграцией центральным тезисом своей предвыборной кампании, назвала эту идею "пощечиной трудолюбивым немцам".

План вызвал критику и с другой стороны политического спектра. По мнению Сюзанны Фершль, члена парламента от "Левой партии", он предоставит квалифицированным иностранным работникам преимущества по сравнению с другими иммигрантами в Германии. А глава Конфедерации немецких профсоюзов Ясмин Фахими назвала предложение "социально взрывоопасным". По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Германия уже опустилась с 12-го на 15-е место в списке наиболее привлекательных для иностранцев стран.

По подсчетам Немецкого экономического института, нехватка квалифицированных кадров в ключевых отраслях стоит стране 29 миллиардов евро, что в десять раз больше, чем в 2010 году. Министр Хабек утверждает, что план, сработавший в других странах, заслуживает внедрения, пусть и в качестве эксперимента, в Германии.

Бюджет, утвержденный в прошлую пятницу, едва не стал причиной распада правящей коалиции: трем входящим в нее партиям пришлось искать компромисс между необходимостью увеличения госрасходов и установленным конституцией лимитом долга. Еще одним спорным аспектом плана является ограничение расходов на европейскую оборону и безопасность, что, похоже, приведет к новым столкновениям между Германией и ее международными партнерами. Последние в прошлом обвиняли страну в недостаточном вкладе в Украину.

Правительственная коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии, Либерально-демократической партии и "зеленых", становится все более непопулярной. На июньских европейских выборах она потерпела убедительное поражение перед лицом правоцентристского блока ХДС/ХСС.