Перестановки в руководстве концерна Boeing

By Euronews

После проверки компания получила неудовлетворительные оценки по некоторым аспектам производства.

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Масштабные перестановки в руководстве американской авиастроительной корпорации Boeing Co. пройдут из-за серии крупных неудач, связанных с производством.

Главный исполнительный директор Дэвид Кэлхун покинет свой пост в конце текущего года. Он возглавил концерн в 2020 году.

Стэн Дил, президент и генеральный директор подразделения, выпускающего гражданские самолеты, уйдет в отставку немедленно, председатель совета директоров Лоуренс Келлнер покинет компанию в мае после годового собрания акционеров. Новым председателем станет Стив Моллекопф, бывший гендиректор Qualcomm.

Федеральное управление гражданской авиации недавно заказало аудит сборочных линий на заводе Boeing недалеко от Сиэтла после того, как взорвалась дверь самолета Boeing 737 Max авиакомпании Alaska Airlines. По результатам проверки компании Boeing Co. поставлены неудовлетворительные оценки почти по трем десяткам аспектов производства.