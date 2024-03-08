Спустя два года после вступления в силу нового закона у столь долгожданного общеевропейского пенсионного продукта есть только один поставщик, причем всего в четырех странах-членах ЕС.

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Спустя пять лет после того, как ЕС завершил разработку своего нового общеевропейского пенсионного продукта PEPP, его популярность оставляет желать лучшего.

В настоящее время существует только один поставщик - компания Finax. Главный исполнительный директор компании Юрай Хрбаты говорит, что активы под управлением PEPP составляют около 11 млн евро и в настоящее время доступны только для вкладчиков в четырех странах-членах ЕС.

"После года серьезной работы у нас было около 5000 клиентов", - сказал Хрбаты в интервью Euronews. "Это меньше, чем мы ожидали".

По его собственному признанию, его компания-новичок в контексте пенсионной индустрии блока, составляющей триллион евро, все еще является "мелочью, никем".

На момент запуска PEPP не страдала от недостатка шумихи. Незадолго до последних европейских выборов 2019 года бывший вице-президент Комиссии Юрки Катайнен заявил, что PEPP "даст всем гражданам возможность откладывать деньги на пенсию", открыв "настоящий общеевропейский рынок".

Законодатели, такие как Брайан Хейс (Ирландия/Европейская народная партия), указали на необходимость наличия разнообразных поставщиков услуг, таких как управляющие активами и страховщики.

Последующий опрос, проведенный в феврале 2022 года пенсионным органом ЕС Eiopa всего за месяц до вступления в силу постановления, показал, что 21 организация, в основном страховщики и управляющие активами, рассматривают возможность создания одобренного ЕС пенсионного плана.

Но, похоже, эти планы пока не реализованы. Возможно, потенциальных поставщиков отпугнул длинный список требований законодательства ЕС - предлагать советы вкладчикам и гарантировать доходность, при этом не превышая 1% от капитала.

В какой-то степени это могут быть просто проблемы, которые неизбежны при принятии нового закона. Пенсионный план рассчитан на десятилетия, и рынку может потребоваться время, чтобы адаптироваться.

Но это происходит в тот момент, когда Брюссель пытается привлечь розничных инвесторов на рынки капитала. Министры уже говорят о создании общеевропейского накопительного продукта, который мог бы стать младшим братом PEPP, надеясь на то, что он будет более успешным.

Неровный

Опыт Finax показывает, насколько неровной может быть ситуация, когда политические устремления сталкиваются с бюрократической реальностью.

По словам Хрбаты, он "влюбился" в концепцию PEPP, которая ориентирована на справедливость и охватывает весь Евросоюз, что хорошо подходит для молодых работников, планирующих строить карьеру за границей.

Но получить лицензию от национального регулятора уже "довольно сложно"; он с удовольствием рассказывает о многочисленных препятствиях - финансовых, логистических, лингвистических - с которыми он столкнулся при внедрении этой концепции в других странах.

В Польше, где находится половина клиентов Finax PEPP, соответствующий закон вступил в силу только в сентябре; в Бельгии его вообще не существует. В Германии, Швеции или Австрии нет налоговых льгот на использование продукта, а в его родной Словакии он стоит всего 34 евро, говорит он.

Регулирующие органы не всегда располагают статистическими моделями для проверки соблюдения закона ЕС, а в некоторых случаях они даже не согласны с тем, что этот закон означает.

Хрбаты говорит, что уже несколько месяцев ждет прямого ответа на вопрос, может ли компания подписать договор от имени сотрудников, и что даже крупные банки, похоже, не знают о существовании такого продукта.

Разногласия в ЕС

Даже архитекторы закона признают, что его результаты разочаровывают.

"Конечный результат, безусловно, несовершенен... Конечно, мы надеялись на большее", чем один поставщик PEPP, сказал Йорик ван Занден, который в качестве сотрудника Sophie in 't Veld (Нидерланды/Новая Европа) имел ключевую роль в разработке закона.

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Ван Занден, который сейчас является кандидатом наук в Утрехтском университете, сказал, что попытка ЕС разработать пенсионное законодательство - "уже шаг в правильном направлении", и что ему известно о других поставщиках, которые все еще рассматривают возможность запуска PEPP в странах с более развитым рынком.

Но вы можете понять, почему план унификации пенсионного обеспечения в ЕС - это нелегкая задача. Страны-члены ЕС сильно отличаются друг от друга по структуре индустрии, ожиданиям потребителей и налоговым льготам. Частные пенсионные накопления составляют от 1% ВВП в одних странах до более 200% в других.

На более развитых рынках, таких как Нидерланды, спрос на альтернативы ЕС меньше, в то время как другие рассчитывают на государственное обеспечение.

Между тем, немногие правительства заинтересованы в реформировании фискальных структур в угоду прихотям Брюсселя. "Насколько мне известно, нет ни одной страны, которая изменила бы свой собственный налоговый режим, чтобы применить его к продуктам PEPP", - сказал Euronews Николя Жанмарт, глава отдела личного и общего страхования лоббистской группы Insurance Europe. "Я бы не ожидал, что в ближайшем будущем страховые компании будут предлагать PEPP", - добавил Жанмарт, указывая на нормативные ограничения, которые исключают любую жизнеспособную бизнес-модель. "Существует целый ряд проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы ситуация радикально изменилась".

Некоторую надежду на исправление ситуации может дать законодательный обзор, который комиссия должна провести в ближайшее время, через пять лет после вступления закона в силу.

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Сломанный рынок?

Но другие считают, что в исправлении нуждается сама отрасль, а не законодательство.

"Проблема не в PEPP", - заявил Euronews Себастьян Комман, сотрудник по исследованиям и политике Better Finance, ссылаясь на финансовые стимулы, которые могут получать консультанты-посредники, рекомендующие менее подходящие продукты: "PEPP - это конкурентоспособный продукт на нечестном рынке".

А Commain, чья лоббистская группа представляет интересы пользователей финансовых услуг, видит хорошие перспективы у новых участников рынка, таких как Finax. Пенсионный план ЕС - это "очень хорошая обертка для инвестиций, которые вы можете сделать с помощью робо-консультанта или нео-брокера", простая, дешевая и прозрачная, сказал он.

"Я представляю, как такое предложение будет развиваться в ближайшие годы", - добавил он, поскольку суперрынки онлайн-фондов расширяются, чтобы охватить пенсионные накопления.

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Исправление (7 марта, 12:14 CET): исправлено написание имени Йорик ван Занден.