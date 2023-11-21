Реальная продовольственная инфляция в Европе: какие страны пострадали больше всего?

Годовая инфляция в ЕС снижается, в то время как продовольственная инфляция остаётся высокой, что особенно бьёт по малообеспеченным семьям во всей Европе.

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Инфляция в еврозоне замедлилась с пикового значения 10,6% (11,5% в целом по ЕС) в октябре 2022 года до 2,9% (3,6% в ЕС) в октябре текущего года. Тем не менее, кризис стоимости жизни продолжается, поскольку продовольственная инфляция остаётся на высоком уровне.

Так, реальная продовольственная инфляция, представляющая собой уровень рост цен на продукты питания за вычетом общей инфляции, в октябре 2023 года составила 4,6% в еврозоне (4% в ЕС), оказывая огромное давление на домохозяйства с низкими доходами.

В 2022 году темпы инфляции в ЕС резко возросли, достигнув уровня, не наблюдавшегося в предыдущие четыре десятилетия. В период с 1997 по конец 2021 года максимальный годовой уровень инфляции в блоке составлял 4,4%, зафиксированный в июле 2008 года.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки, который в марте 2023 года достиг пика в 19,2%.

Однако разрыв между общим уровнем инфляции и уровнем инфляции продовольственной никогда не был столь значительным, как в последние 12 месяцев.

С 1997 года, по данным Евростата, реальный уровень инфляции продуктов питания (включая безалкогольные напитки) в ЕС не превышал 3,5% до середины 2022 года. Достигнув 3,9% в августе 2022 года, рост цен вышел на пик в 10,9% в марте 2023 года.

Продовольственная инфляция превысила общую в 9 из 10 стран

В октябре 2023 года годовая инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки превысила общую инфляцию в 33 из 37 стран Европы.

Среди стран ЕС годовая реальная инфляция на продукты питания варьировалась от -5,7% в Чехии до 10,9% в Бельгии. За Бельгией следуют Нидерланды (8,8%), Греция (6,6%) и Испания (5,9%).

После Чехии самые низкие темпы реальной продовольственной инфляции в ЕС были отмечены в Венгрии (-1,6%) и Румынии (-0,5%).

Если рассматривать четвёрку наиболее населённых стран ЕС, то реальный уровень роста цен на продукты питания был ниже среднего по ЕС в Германии (3,7%) и Франции (3,5%), но выше в Испании (5,9%) и Италии (4,9%).

Если учесть страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Великобританию и страны-кандидаты в члены ЕС, то самый высокий уровень реальной продовольственной инфляции был зафиксирован в Турции (11,0%).

Как видно на представленной ниже карте, реальные показатели продовольственной инфляции не свидетельствуют о сильном разрыве между различными регионами Европы, например Скандинавией или Балканами.

Если рассматривать только темпы инфляции продуктов питания и безалкогольных напитков в странах ЕС, то они варьировались от 3,7% в Дании до 10,4% в Греции в октябре 2023 года. Средний показатель по ЕС составил 7,6%. Это стало первым однозначным показателем с мая 2022 года.

Годовой уровень продовольственной инфляции превысил 7,5% в 14 странах ЕС, включая Грецию, Бельгию, Испанию и Францию.

Турция, формально страна-кандидат на вступление в ЕС, оказалась в аутсайдерах по уровню продовольственной инфляции – 72,5%.

Что разгоняет продовольственную инфляцию?

Согласно документу, подготовленному для евродепутатов, основными факторами продовольственной инфляции являются растущие цены на энергоносители, которые влияют на всю агропродовольственную цепочку – от фермеров до перерабатывающих предприятий и транспорта.

Кроме того, сокращение предложения основных средств производства, таких как удобрения и корма для животных, составляет наибольшую часть затрат фермеров.

Перебои в поставках на фоне войны в Украине

Согласно обновлённой информации Всемирного банка о продовольственной безопасности от 9 ноября 2023 года, европейские страны входят в число наиболее пострадавших регионов.

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"Многие страны столкнулись с двузначной инфляцией цен на продовольствие, причём такие регионы, как Европа и Центральная Азия, особенно пострадали из-за сбоев в результате войны в Украине", – подчёркивается в докладе.

Украина является одним из ведущих мировых производителей и экспортёров продовольствия.

Страны, наиболее пострадавшие от роста цен на продовольствие

В зависимости от уровня доходов, культурных привычек и географического положения домохозяйства имеют различные модели потребления.

В 2021 году на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕС было направлено 14,3% всех расходов.

В 2022 году 25,2% потребительских расходов домохозяйств было потрачено на продукты питания, включая безалкогольные напитки, в Румынии, за которой следуют Литва (20,4%), Болгария (20,1%) и Эстония (19,9%).

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Самая низкая доля в ЕС – в Ирландии (8,3 %), Люксембурге (9,0 %) и Австрии (10,9 %).

Доля расходов на питание выше в странах-кандидатах

С учётом стран-кандидатов в члены ЕС самая высокая доля расходов на питание зафиксирована в Албании (43,6%), Боснии и Герцеговине (32,2%), Северной Македонии (30,6%) и Черногории (27,2%).

В этих странах, где доля расходов домохозяйств на питание выше, реальная продовольственная инфляция имеет решающее значение. Малообеспеченные домохозяйства с трудом справляются с возникшим кризисом стоимости жизни.