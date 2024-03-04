Брюссель обвиняет корпорацию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потокового вещания музыки для пользователей iPhone и iPad

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Поводом к антимонопольному расследованию стала жалоба в 2019 году шведского сервиса Spotify на необходимость повысить стоимость ежемесячной подписки из-за комиссии магазина приложений App Store.

Еврокомиссия обнаружила, что американская корпорация затрудняет для пользователей поиск более дешевой альтернативы. Разработчики не могли информировать о ценах на подписку за пределами приложения, в котором покупка осуществлялась через механизмы Apple.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер написала соцсети X:

"Apple нелегально ограничивала способность разработчиков приложений информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне её экосистемы".

Это первый штраф, который Брюссель предъявил Apple, и третий по величине антимонопольный сбор, который он когда-либо взимал. Тем самым Еврокомиссия выполняет свой план по ограничению рыночной власти технологических компаний из США, которые злоупотребляют своими господствующими позициями в странах ЕС. Такие меры соответствуют «Закону о цифровых рынках» (DMA), который вступает в силу на этой неделе.

Еврокомиссия считает, что давление на американские гиганты поможет развитию малого и среднего европейского бизнеса.

ЕС уже обложил подобными сборами компанию Google. Её жалобы на это рассматриваются в судах. Apple также выразила намерение подать апелляцию, заявив, что что Еврокомиссия не предоставила доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения.