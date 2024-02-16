Еврокомиссия исключила из своей повестки дня на ближайшие месяцы Инициативу по повышению устойчивости водных ресурсов, вызвав опасения в новых уступках "антизеленым" в канун выборов.

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Европейская комиссия, по всей видимости, приостановила реализацию планов по повышению устойчивости водных ресурсов, что вызвало негативную реакцию со стороны экогрупп и промышленных компаний. Речь идет об Инициативе ЕС, обнародованной в сентябре прошлого года Урсулой фон дер Ляйен, чтобы решить проблему участившихся засух и наводнений, которые разрушают Европу и связаны с изменением климата.

Марош Шефчович, вице-президент Комиссии, отвечающий за "зеленую" политику, должен был представить план действий 12 марта. Экооактивсты надеялись, что это даст мощный сигнал следующему составу комиссии, который вступит в должность осенью. Однако власти, похоже, решили не спешить после масштабных протестов фермеров и растущей критики некоторых принципов "зеленого перехода" (предварительная повестка дня, опубликованная 14 февраля, не содержит упоминаний о плане борьбы с водным кризисом).

Реакция на очевидную отмену планов оказалась незамедлительной. "Я потрясен тем, что Комиссия фон дер Ляйен приняла безответственное решение остановить Инициативу по повышению устойчивости водных ресурсов в момент, когда сильные наводнения и периоды засухи разрушают Европу, что влечет за собой огромные потери для населения, фермеров, продовольствия и природы", - заявила Клэр Бафферт, сотрудник офиса WWF в Брюсселе. - Это абсолютно бессмысленно, такой шаг может быть лишь попыткой получить политическую выгоду в преддверии выборов".

Представители профильных производств также расстроены. Жоро де Сент-Экзюпери, представляющий американскую компанию Xylem в Европе, заявил Euronews, что изнашивание инфраструктуры водоснабжения усугубляет уязвимость ЕС и что блоку срочно требуется согласованный и хорошо финансируемый ответ.

Отраслевая группа EurEau также "глубоко обеспокоена" шагом Комиссии. Она напомнила, что Португалия, Кипр, Италия, Венгрия и Румыния недавно призвали к более комплексному европейскому ответу на проблему безопасности водных ресурсов. В EurEau уточнили, что их призыв к разработке комплексной европейской стратегии в этой сфере разделяет все большее число заинтересованных сторон. Президент группы Пэр Дальхьельм заявил Euronews, что рассматривает отмену Инициативы как еще одну уступку Комиссии тем, кто противодействует "зеленой сделке". "И это прискорбно, потому что с отказом от устойчивости водных ресурсов проиграют все", - заметил Далхиельм. - Все отрасли - от сельского хозяйства до энергетики, от производства до туризма - конкурирующие за наши зачастую скудные и загрязненные водные ресурсы, окажутся в проигрыше".