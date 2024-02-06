Попутный ветер даст энергию: в ЕС ускорят строительство ветряных парков

По прогнозам Еврокомиссии, ветряные станции обеспечат 30% потребностей всей Европы к 2030 году. Рынок бурно развивается, его игроки просят снять ненужные барьеры.

В Европе в 2023-м построили рекордное количество ветряных электростанций, однако до достижения целей ЕС в области экологически чистой энергии еще далеко. Эксперты прогнозируют резкий рост спроса на турбины и сопутствующее оборудование в самое ближайшее время. Компания ZF Wind Power, расположенная на севере Бельгии - мировой лидер в производстве редукторов - сердца ветряной турбины. Сможет ли производство выдержать скачок спроса?

"Это очень амбициозная задача, - говорит Феликс Хенселер, генеральный директор ZF Wind Power. - В прошлом году мы установили в Европе мощностей на 17 ГВт. С такими темпами нам нужно до конца десятилетия выйти в среднем на 31 гигаватт в год".

Меры поддержки

Осознавая, что времени остается все меньше, Брюссель предложил пакет мер по ускорению развития ветроэнергетики. Удвоить количество производимой энергии за год нереально, но, по словам Хенселера, некоторые мощности используются не полностью, а значит, есть возможность для роста, как только поступят заказы.

"На рынке есть свободные мощности, которые мы могли бы использовать для наращивания производства, - говорит Хенселер. - Это амбициозная цель, но в целом она вполне достижима. Начинать нужно уже сейчас. В нашем распоряжении сегодня - все инструменты, в том числе благодаря пакету ЕС по ветроэнергетике, с которым согласны все государства-члены".

Ветроэнергетический пакет был утвержден в 2023 году. Не слишком ли это поздно? "Меня действительно расстраивает то, что понадобилась война, чтобы люди поняли, наконец, важность этого шага, - комментирует Хенселер. - Что касается скорости реакции, то должен сказать, что горжусь ЕС, такого темпа я еще не видел".

ZF Wind Power производит комплектующие для Vestas, ведущего мирового поставщика ветряных турбин. По мнению Мортена Дирхольма, старшего вице-президента концерна, Европе пора упростить бюрократические процедуры. "Порой могут пройти 7-10 лет с момента принятия политиками решения о реализации ветрового проекта до того, как он начнет вырабатывать энергию для сети. У нас есть разрыв между словами и делами", - уточняет он.

На долю энергии ветра приходится 19% потребляемой в Европе электроэнергии, что достаточно для покрытия всего потребления Португалии. Цель - выйти на 30 % к 2030 году. 26 стран ЕС подписали так называемую Хартию ветра, обязавшись реализовать меры, изложенные в профильном пакете. Среди них - упрощение правил выдачи разрешений, улучшение системы аукционов, сглаживание проблем, вызванных инфляцией, активные инвестиции в порты и сети.

Сильные конкуренты

Для WindEurope, некоммерческой ассоциации участников сектора, это радостная новость. "Важно, чтобы нам стало легче получать разрешение на строительство новых ветропарков: раньше это было очень сложно, слишком много законов и бюрократии, - говорит Жиль Диксон, генеральный директор WindEurope, - Европейский союз ввел новые правила для упрощения выдачи разрешений. В прошлом году Германия и Испания выдали на 70% больше лицензий на строительство наземных ветряных электростанций, чем в 2022-м. Однако теперь мы столкнулись с конкуренцией со стороны китайских производителей ветряных турбин".

Насколько сильна эта конкуренция? "Очень сильна, - уверяет Диксон. - Китайские компании предлагают более низкие цены. Они знают, сколько просим мы, и снижают тарифы. А еще они предлагают очень щедрые условия финансирования, говорят клиентам: "Вы не должны платить в течение трех первых лет ".

По словам эксперта, Китай также имеет очень сильные позиции в плане критически важного сырья. "Сегодня мы зависим от Китая по редкоземельным материалам, которые используются в постоянных магнитах наших ветряных турбин", - уточняет Диксон. По его словам, ЕС хочет уменьшить зависимость от Поднебесной, диверсифицировать поставки. "Мы работаем с ЕС, чтобы добиться этого, поставляя материалы из других стран, расширяя европейскую цепочку поставок", - рассказывает Диксон.