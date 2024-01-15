By Euronews

Концентрация глобальной корпоративной и монопольной власти способствует углублению неравенства, в результате которого самые богатые становятся еще богаче, а самые бедные - беднее

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Пять богатейших людей мира увеличили свои состояния более чем в два раза с 2020 года, в то время как у 60 процентов беднейших слоев населения денег стало меньше. Об этом говорится в докладе Oxfam, опубликованном в понедельник в швейцарском Давосе, где проходит ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Согласно данным исследовательской компании Wealth X, совокупное состояние Илона Маска, Бернара Арно, Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга - пяти богатейших людей мира - с 2020 года увеличилось на 423,8 миллиарда евро (464 миллиарда долларов), или на 114 процентов.

За тот же период времени беднейшие 4,77 миллиарда человек в мире потеряли 0,2 процента своего богатства в реальном выражении.

Это означает, что в то время как миллиардеры в 2023 году стали богаче на 3 триллиона евро (3,3 триллиона долларов) по сравнению с 2020 годом - их состояние росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции, - почти 5 миллиардов человек стали беднее.

По мнению международной сети, огромный разрыв между богатыми и бедными, скорее всего, продолжит расти, что приведет к появлению первого в мире триллионера уже через десятилетие.

С другой стороны, по оценкам Oxfam, бедность в мире будет искоренена не раньше, чем через 230 лет.

Существующее неравенство отчасти объясняется концентрацией власти в руках тех, кто заинтересован в получении максимальной прибыли для себя, а не в перераспределении богатства между работниками и обществом.

Согласно отчету Oxfam, в семи из десяти крупнейших корпораций мира руководителем является миллиардер, а 1% самых богатых в мире людей владеют 43% всех мировых финансовых активов.

Этот же 1% самых богатых выбрасывает в атмосферу столько же углекислого газа, сколько две трети человечества - самые бедные слои населения.

Богатейшие люди мира - мужчины, и это не случайно.

По данным Oxfam, состояние мужчин во всем мире на 95,9 триллионов евро (105 триллионов долларов) больше, чем у женщин.

По оценкам организации, женщине, работающей в сфере здравоохранения и социального обеспечения, потребуется 1 200 лет, чтобы заработать столько, сколько в среднем зарабатывает за год генеральный директор крупнейших компаний из списка Fortune 100.